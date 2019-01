Casado es mostra convençut que Moreno serà investit a Andalusia i diu que les propostes de Vox són "constitucionals"

Presidir la Junta d'Andalusia és una oportunitat històrica per al Partit Popular, que, malgrat les reticències de Ciutadans (amb qui s'ha repartit el govern), aquest dimarts inicia a Madrid les negociacions amb Vox. El líder del PP, Pablo Casado, ha explicat que el PP plantejarà una "agenda de canvi" per acontentar el partit d'ultradreta. "Les negociacions que es tinguin amb Vox no són per al govern, sinó per plantejar quina agenda de canvi té per a Andalusia", ha recalcat. En aquest sentit, el conservador s'ha mostrat convençut que el seu candidat, Juanma Moreno, serà investit, i ha defensat que el que demana Vox entra en el marc de la "Constitució".

"Crec que serà investit i el mandat inequívoc dels andalusos es complirà", ha afirmat Casado en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press. Preguntat sobre el posicionament de Vox, que condiciona el seu suport a Moreno a la negociació de les seves propostes, ha indicat que el dia de la investidura cada partit haurà de decidir el seu posicionament, però és optimista: "Cap partit es pot permetre el luxe de desaprofitar l'onada de canvi que les urnes van llançar a les eleccions andaluses", ha sentenciat.

Acusa Cs de conversar sobre el govern "amb uniforme de gala"

En una entrevista a Onda Cero, Casado també ha acusat Ciutadans de presentar-se a les converses sobre el govern a Andalusia amb "uniforme de gala". El conservador ha recalcat que el pacte de govern amb la formació taronja està "subscrit", i ha respost al partit de Santiago Abascal que les lleis no es canvien amb tuits.

D'altra banda, Casado ha comparat algunes de les mesures que planteja Vox amb altres de Ciutadans. Per exemple, respecte a la supressió de les comunitats, el líder del PP ha recordat que Cs també va impulsar iniciatives com el tancament del Senat o l'eliminació de les diputacions.

"No ens agrada que Vox es faci fotos amb cap partit radical europeu, tampoc que Cs anés a les europees amb Libertas", ha expressat Casado: "No ens agrada que Vox estigui alabant discursos que s'escolten a l'Amèrica Llatnia, tampoc que Rivera demanés la investidura de Sánchez", ha assenyalat. Així, ha reiterat que el PP pacta amb partits que són en el marc de la Constitució, i en el cas d'Andalusia, amb aquells que volen canviar un "règim socialista de 40 anys".

D'altra banda, Casado ha tret ferro al fet que dirigents del PP i Vox es reuneixin a Madrid, en lloc d'Andalusia, per negociar la investidura de la comunitat. "Es negocia amb Juan Marín, amb el candidat de Vox": "És Juanma Moreno qui ho està liderant", ha dit, i ha assegurat que és "compatible" amb les converses que es produeixen a Madrid.