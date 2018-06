Casado afirma que treballarà per un PP en què es "tornin a veure junts" Rajoy i Aznar

El vicesecretari de comunicació i aspirant a la presidència del PP, Pablo Casado, ha apostat per la "unitat i integració" dels populars i ha afirmat que treballarà per un Partit Popular en què es "tornin a veure junts" Rajoy i Aznar. Casado, que ha participat a Ermua (Biscaia) en un homenatge al regidor del PP assassinat per ETA Miguel Ángel Blanco, ha assegurat que és "positiu" que els dos expresidents de la formació Mariano Rajoy i José María Aznar es mantinguin "neutrals" en el procés d'elecció del nou líder del partit. A més, ha reivindicat el llegat de tots dos, així com el del seu fundador, Manuel Fraga.

En la seva intervenció, Casado, acompanyat pel vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, ha assenyalat que treballarà per "un partit hegemònic en el centredreta", en què "en un futur es tornin a veure junts Rajoy i Aznar". "Per exemple, en un míting o en un acte als peus del monòlit que homenatja Miguel Ángel Blanco, perquè en aquest moment el partit serà encara més fort i cap altre partit farà insinuacions sobre la nostra debilitat", ha sostingut. Com a resposta a diverses preguntes dels periodistes, ha qualificat de "referència" els expresidents i ha considerat que tots dos "fan bé de mantenir una posició de neutralitat".

Casado ha reclamat unitat "també amb els que formaven part del PP i no han estat còmodes durant algun temps". En aquest sentit ha fet una crida a "recuperar la base electoral de Ciutadans" i ha advertit que Vox també vol optar a "la seva base electoral". Casado, que ha assegurat que "no pararà" fins que José Antonio Ortega Lara "torni al PP", ha dit que no es conforma a obtenir sis o vuit milions de vots en unes futures eleccions, sinó que ambiciona aconseguir-ne onze milions i convertir el PP en el partit "hegemònic en el centredreta".

"Que sigui la casa comuna de qualsevol espanyol que no se senti d'esquerres. El PP és la defensa de la unitat d'Espanya i la reivindicació del sacrifici de les seves víctimes", ha manifestat. "Vull un projecte d'integració que també inclogui la nostra història. No tinc problemes per reivindicar la història recent de Rajoy o d'Aznar [...] Tots dos han dit que no interferiran en el procés i volen el millor per al partit", ha argumentat, i ha afegit que serà "molt difícil" abastar l'espai electoral perdut sense "abans enfortir l'espai propi".

En aquest context ha subratllat que la seva candidatura ha sortit "a guanyar" i ha indicat que "no pressiona ningú, ni demana avals", sinó que ofereix "respecte" al militant. "Som una candidatura en positiu, oberta, integradora, transversal, que uneix ideologies [...] és l'única garantia que tenim per tirar endavant", ha afegit. Pel que fa a possibles aliances ha reiterat que ell el que ha fet és "oferir" a la resta "que s'integrin" amb ell, perquè la seva candidatura és "l'única que pot fer que el partit segueixi unit". "Soc l'únic que pot garantir la unitat en aquest partit, i a les portes d'unes eleccions, això suposa perdre o guanyar, governar o no fer-ho", ha afegit.