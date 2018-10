Casado defensa que el PP no és "radical" com Vox i que Cs és de centreesquerra

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha rebutjat avui que Vox representi una amenaça per al seu partit perquè considera que no ocupa el mateix espai electoral, per la "radicalitat" de les seves propostes i perquè s'han demostrat que "no són útils per als espanyols". Casado ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció al congrés de l'Empresa Familiar que se celebra a València.

En un col·loqui posterior a la conferència que ha pronunciat al congrés, Casado ha defensat que el PP no té la radicalitat de les propostes que té Vox. "Ho dic amb molt de respecte. No som el mateix. Porten més d'un lustre presentant-se a les eleccions i ha quedat clar que no tenen propostes útils per als espanyols", ha defensat el líder del PP, que fins ara s'havia mostrat molt més pròxim a la formació que encapçala Santiago Abascal.

"Ciutadans és de centreesquerra"

En el cas de Ciutadans, Casado també ha descartat que hi hagi competència pel votant conservador, ja que considera que el partit d'Albert Rivera s'ha reubicat "en el seu espai original, que és el centreesquerra". "No ho dic com a crítica sinó com a una necessitat d'Espanya. Espanya necessita un partit de centreesquerra patriòtic, constitucional i que respecti l'estat de dret, la unitat d'Espanya i la Constitució. I tot això era l'acta fundacional de Ciutadans el 2008".

El líder conservador ha fet servir com a exemple de la seva tesi la decisió de la formació taronja de desbloquejar al Congrés de Diputats la tramitació de la reforma de la llei d'estabilitat que busca evitar el veto del Senat als objectius de dèficit públic. És una prova, segons Casado, que els de Rivera "són a l'espai del centreesquerra que havia quedat orfe amb la radicalització del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero".

Segons el parer del cap dels populars, "no tenia gaire sentit" que el seu partit i Cs competissin "per un mateix espai electoral quan ha quedat molt clar que el PP ha aconseguit representar" aquest espectre pel fet de ser una formació capaç d'aglutinar grans majories i pel seu "irreprotxable full de serveis".

Pablo Casado s'ha mostrat partidari "d'una optimització electoral" i que Cs es reafirmi en la seva aspiració d'ocupar el centreesquerra, "si està d'acord amb el fet que el govern del PSOE, dels populistes i dels independentistes no és bo per a Espanya". "Cal una majoria alternativa per part del PP com a força hegemònica del centredreta liberal conservador i d'aquells socialistes que no estan d'acord amb la deriva nacionalista i populista del PSOE", ha insistit.