Casado admet que vol una coalició constitucionalista amb Cs que inclogui el partit de Valls a les eleccions catalanes

El líder del PP, Pablo Casado, ha reiterat aquest dilluns que vol una coalició constitucionalista del PP i Ciutadans que també inclogui el partit Barcelona pel Canvi de l'ex primer ministre francès Manuel Valls per concórrer conjuntament a les pròximes eleccions de Catalunya. En una entrevista a Antena 3, el màxim dirigent dels populars ha matisat, però, que no és que hi hagi cap negociació oberta amb Valls, sinó que simplement hi ha un "desig". Aquesta resposta arriba després que El Mundo hagi publicat que Casado i Valls ja estan explorant aquesta via. Converses que el mateix Valls, que va trencar amb Cs després de decidir investir Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona tot i el rebuig del partit taronja, ha desmentit amb una piulada al seu compte de Twitter.

No lo sabia.. la lectura de la prensa es siempre interesante... https://t.co/FKBNEOKHJh — Manuel Valls (@manuelvalls) January 20, 2020

Casado ha insistit que cal treballar per aquesta gran coalició unionista per plantar cara a l'independentisme. "Tant de bo que tots els constitucionalistes arribem a una convergència democràtica i constitucionalista que no només passi per Manuel Valls i Cs i pel PP, sinó per la societat civil", ha emfatitzat .

El líder popular ha insistit que "no tenen converses en ferm" amb aquests partits, però ha afegit que Cs "ja sap" que el PP està disposat a traslladar els acords subscrits a Madrid, Múrcia, Castella i Lleó o Andalusia a Catalunya, on el partit taronja –ha recordat– "té més representació" que els populars. Sigui com sigui, Ciutadans ha refusat fins ara presentar-se en coalició amb el PP perquè confia en mantenir-se com la primera força antiindependentista al Parlament i no vol quedar diluït dins del seu projecte.

Casado ha posat d'exemple el País Basc per reclamar la unitat que, a parer seu, també exigeix la societat civil constitucionalista. "Allà primer la societat civil va dir: «Ja n'hi ha prou de terrorisme i de nacionalisme», i poc després van aconseguir arribar al govern basc gràcies al pacte entre el PSOE i el PP". "Això crec que cal ara a Catalunya. Els partits constitucionalistes però també els professors, periodistes, professionals que alcen la veu diuen «ja n'hi ha prou», perquè no volem combregar amb aquesta fractura social i aquesta ruïna econòmica", ha recalcat el president dels populars. Al País Basc ni el PP ni Cs van obtenir representació al Congrés en les últimes eleccions generals, en què es presentaven per separat. Tampoc va aconseguir cap escó Vox, tot i que, ara per ara, el PP no l'inclou en la seva oferta "constitucionalista" per Catalunya, malgrat els nombrosos acords amb l'extrema dreta a les autonomies governades pels populars.