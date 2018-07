Casado rebutja compartir el liderat del PP

“No m’he presentat per aconseguir un càrrec ni per fer el mateix amb els mateixos”. Pablo Casado no vol compartir el lideratge del Partit Popular ni tan sols amb una Soraya Sáenz de Santamaría disposada a ser “generosa” amb la secretaria general del partit. Vol arribar fins al final de l’inèdit procés de primàries que ha d’acabar trobant el substitut de Mariano Rajoy. Per això ahir va rebutjar amb contundència la proposta que l’exvicepresidenta del govern espanyol li havia fet a través d’una entrevista a El Mundo.

Casado ja havia deixat clar que si algú havia d’encapçalar una llista unitària havia de ser ell. Així que unitat sí, però després del congrés que es farà d’aquí dos caps de setmana. L’aspirant està convençut de les seves opcions de guanyar malgrat haver quedat segon en la votació de la militància, perquè compta obtenir els suports de la ja descartada María Dolores de Cospedal. Deia ahir el secretari de comunicació del PP que amb Cospedal compartia “una idea” i que estaven units per “uns principis” i “uns valors”. I si amb Sáenz de Santamaría no vol compartir la direcció de la formació, amb l’estructura de partit que defensa l’exministra de Defensa sí que s’hi sent identificat. El convenciment de Casado neix, en part, per la tensa rivalitat entre Sáenz de Santamaría i Cospedal. Si Casado fa seus els compromissaris de l’exministra de Defensa té gairebé garantida la victòria a la segona volta i, de fet, tal com avançava ahir La Vanguardia, l’acord per fer efectiu el tàndem Casado-Cospedal està “pràcticament tancat”. Mentrestant, Soraya Sáenz de Santamaría també es mou per aconseguir el màxim suport en la seva intenció d’arribar al congrés amb una llista unitària i ahir van ser diversos els portaveus del partit que es van manifestar a favor seu.

El veritable ADN del PP

L’exvicepresidenta insistia en la mateixa entrevista que en l’ADN del PP hi ha que governi la llista més votada, mentre que Casado li responia que l’ADN del partit era no pactar amb l’independentisme i “respectar les normes aprovades”, en referència a la votació en segona volta al congrés. Casado exigeix que es mantingui el procés pactat al partit però topa amb l’oposició de barons com el mateix president de la Xunta de Galícia, que ahir va insistir en la necessitat d’una llista única preocupat per la possible fractura del partit un cop s’acabi aquest procés. També es va manifestar ahir en la mateixa línia el portaveu del PP andalús, Elías Bendodo, partidari que Saénz de Santamaría encapçali la integració del partit.

Però malgrat abanderar la integració i la unitat, Sáenz de Santamaría confessava també ahir en una entrevista a la cadena Cope que no havia trucat encara a Casado (tampoc a María Dolores de Cospedal). Assegura que té la intenció de parlar-hi aviat per veure quins punts en comú poden trobar i demostrar la seva “generositat” a l’hora de formar equip perquè, segons l’exvicepresidenta, la renovació no es basa en l’edat sinó en les idees. “Tot depèn d’aquesta conversa”, va dir. Immutable davant les ofertes, Casado té la intenció de córrer la cursa fins al final malgrat la pressió que ja rep dels partidaris de la seva contrincant i promet que, si perd, farà pinya amb l’equip de la victòria sense demanar res a canvi.