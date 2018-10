Casado reivindica l'herència del 155 i la legitimitat per demanar-ne un altre

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicat aquest dissabte per al seu partit l'"herència" de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i la "legitimitat" per reclamar al Govern de Pedro Sánchez que el torni a aplicar un any després.

En la seva intervenció en la interparlamentària del PP, que se celebra a Sevilla, Casado ha recordat que avui es compleix un any de l'aprovació al Senat de l'aplicació del 155, i ha subratllat que "si no fos pel PP Espanya no seria el mateix", perquè llavors "es va parar el cop" separatista.

Però ha lamentat que es mantinguin a Catalunya "la creació d'estructures d'estat, la manipulació informativa i la propaganda dels independentistes a l'exterior", i per això ha insistit que es torni a aplicar el 155 i ha demanat a Pedro Sánchez que convoqui eleccions com més aviat millor, "abans que es faci massa mal a la nostra Constitució".