Casado retreu a Sánchez falta d'"autocrítica" però li estén la mà: "No estàs sol"

Pablo Casado ajorna l'oposició a Pedro Sánchez, però avisa que hi serà. També per a la gestió del coronavirus. En la seva intervenció al Congrés per l'aplicació de l'estat d'alarma, el líder del PP ha retret al president espanyol la falta "d'humilitat i autocrítica", però ha volgut deixar momentàniament la baralla partidista. "No estàs sol", li ha dit al líder del PSOE. Tanmateix, ha advertit que hi haurà temps per "dirimir responsabilitats" i passar factura de les "negligències" que s'hagin pogut produir en la resposta al Covid-19. El president del PP ha donat suport a les mesures adoptades pel govern de coalició de PSOE i Unides Podem, per bé que ha dubtat d'on poden arribar els 83.000 milions d'euros de fons privats i ha demanat que es transfereixin a les comunitats autònomes 2.500 milions que el govern espanyol els deu. "Li demano més recursos urgents perquè les comunitats garanteixin el material sanitari i ampliïn plantilles", ha anotat Casado, que també ha apostat pel desplegament de l'exèrcit a Catalunya.

Vox també ha volgut exhibir suport a Sánchez davant el coronavirus manifestant que és moment d'aparcar les diferències, però el portaveu de l'extrema dreta, Iván Espinosa de los Monteros, ha fet un discurs centrat en criticar la gestió de l'executiu de coalició. "[Aquesta crisi] es mereix que posin al davant persones més preparades, capaces de prendre decisions més proactives. Carmen Calvo i Pablo Iglesias ni saben de salut ni d'economia i han demostrat sobradament la incapacitat per exercir", ha afirmat el diputat, que també ha retret al govern espanyol que "oculti les estadístiques de contagi" del Covid-19. Sánchez havia demanat en la seva intervenció el suport de totes les forces polítiques per aprovar uns pressupostos de "recuperació econòmica i social", però tant Casado com Espinosa de los Monteros han marcat distància amb aquesta idea.