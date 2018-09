Casado es va reunir almenys una vegada amb l'excomissari Villarejo

El president del PP, Pablo Casado, va assistir a un dinar on va coincidir amb l'excomissari José Manuel Villarejo, segons publica aquest dimecres el diari 'Público'. Es tracta d'una trobada amb una quarantena de persones entre polítics, empresaris, acadèmics i periodistes, tal com han indicat fonts del PP al rotatiu que ha avançat la informació, però no han precisat quan va tenir lloc.

Des del partit liderat per Casado asseguren també que el relleu de Mariano Rajoy no s'ha reunit amb Villarejo en cercles més reduïts, tal com sí que va fer en més d'una ocasió la ministra de Justícia, Dolores Delgado, focus d'atenció aquests últims dies i reprovada aquest dimarts pel Senat a proposta dels populars.

'Público' ha tingut accés a una conversa entre Villarejo i un suposat empresari amic en què parlen d'aquests dinars que fan amb diferents persones. "Venen 24 o 26 persones, gent de la judicatura", diu l'interlocutor de l'excomissari, anomenat Manolo. "Són dinars interessants perquè xerrem pels descosits", afirma Villarejo, abans de repassar algunes persones que hi han assistit. Entre elles, els jutges Fernando Andreu i Santiago Pedraz, polítics com l'exministre socialista Mariano Fernández Bermejo, el basc Patxi López i també Casado.