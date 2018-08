Casado qualifica la carta dels presos sobre el 17-A de "canallada"

Després que els presos hagin publicat una carta en què afirmen que hi va haver "manca de col·laboració" de l'Estat en l'operació policial dels atemptats del 17-A, el president del PP, Pablo Casado, ha qualificat el text de "canallada" i ha considerat que és "intolerable". "Els presos insinuen que hi va haver una mena de condescendència entre l'Estat i els terroristes, i nosaltres no acceptarem que es posi en dubte que els serveis d'intel·ligència van estar col·laborant per aclarir els atemptats", ha denunciat Casado a Roquetas de Mar, des d'on ha exigit "respecte a les forces de seguretat". A més, ha avisat que no acceptaran "ni una sola lliçó dels que són a la presó perquè suposadament han comès delictes contra la Constitució".

Quan queden menys de 24 hores per l'aniversari de l'atemptat, Casado ha assegurat que han sigut "molt respectuosos amb les investigacions de l'any passat" i ha afegit que "l'únic enemic a combatre és el terrorisme". A més, ha exigit que no hi hagi "cap acte d'ultratge, ni agressió, ni manifestacions contra el cap de l'Estat".

Atemptats a banda, el president del PP ha criticat la proposta de Podem d'apujar impostos a les grans corporacions i a les grans fortunes. El líder del PP ha recordat que estan en contra de la pujada d'impostos i "que es torni a fer malbé la recuperació econòmica que es va aconseguir amb el govern del PP".

Precisament en una de les zones de l'Estat amb més entrada d'immigrants (Andalusia), Casado ha considerat que el PSOE "està demostrant una política de giragonses". "Primer deia papers per a tothom amb l''Aquarius' i ara s'ha vist que van fent giragonses". Una vegada més, Casado ha reiterat que amb la immigració "cal solidaritat però seguretat a les fronteres" i ha recordat a Sánchez que no s'ha de fer demagògia". Precisament, seguint marcant perfil dur pel que fa a la immigració, Casado ha anunciat que dimarts que ve anirà a Melilla a donar suport al govern autònom.