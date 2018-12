Casado torna a demanar l'aplicació del 155... ara pel tall de l'AP-7

Des que va arribar a la presidència del PP pràcticament no hi ha setmana sense que Pablo Casado li reclami al PSOE que torni a aplicar l'article 155 a Catalunya. No importa que l'executiu de Torra no s'hagi saltat la llei -el requisit que marca la Constitució per iniciar els tràmits per la intervenció de l'autonomia- perquè el líder popular està convençut que ho acabarà fent. Aquest diumenge Casado ha sumat a la seva llista de motius per aplicar el 155 el tall de l'AP-7 que els CDR han iniciat al matí. "Què més ha de passar?", s'ha preguntat en un acte a Múrcia en què ha denunciat la "batasunització" dels carrers catalans. "Se li ha anat de les mans al PSOE i a Torra i, per tant, han de posar fre a aquesta conculcació de les llibertats, i han de fer-ho aplicant l'article 155", ha reiterat.

En els últims mesos s'acumulen les accions que, per al líder del PP, són susceptibles de provocar l'aplicació del 155. Ara fa deu dies, per exemple, considerava suficients les vagues dels treballadors públics per intervenir la Generalitat perquè és un govern "fallit". També al novembre va considerar que les pintades dels "feixistes de la CUP" contra el cotxe del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández -van entrar al seu garatge i li van pintar una esvàstica- eren prou argument per recórrer a la intervenció de la Generalitat. "Això ja no es pot aguantar", deia aleshores.

En totes les ocasions detalla que l'aplicació del 155 no hauria de limitar-se a la convocatòria d'eleccions, sinó que caldria que l'Estat prengués el control dels Mossos d'Esquadra, de l'educació, dels mitjans de comunicació, de la hisenda catalana i de les institucions penitenciàries. Precisament les presons han estat un altre dels arguments que ha esgrimit Casado darrerament per apel·lar al 155. El 14 d'octubre va comparar Catalunya amb un "narcoestat" i una "dictadura" pels "privilegis" que, en la seva opinió, tenen els presos polítics. "¿Com és possible que a Lledoners hi hagi un règim de visites, de patis i telefònic [per als independentistes empresonats] diferent del de qualsevol altre pres preventiu només perquè són del Govern que gestiona aquella presó? Això només passa als narcoestats o en dictadures", es va autorespondre des d'Andalusia.

E l suport del president de la Generalitat, Quim Torra, als CDR durant la commemoració del primer aniversari de l'1-O ( "Pressioneu, feu molt bé de pressionar"), la presència de llaços grocs a l'espai públic i "l'aquelarre independentista" de la manifestació del passat Onze de Setembre han estat també en boca del líder del PP per exigir a Pedro Sánchez que "posi ordre a Catalunya" i aprofiti la majoria popular al Senat per prendre el control directe de les institucions catalanes. Si ell arriba a la Moncloa s'ha compromès a fer-ho.