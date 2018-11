Casado reclama als votants de Cs a Catalunya que tornin al PP: "Menys PP ha significat menys nacionalisme?"

Pablo Casado ha tornat a Catalunya aquest dissabte per participar en el congrés que entronitzat Alejandro Fernández -un dels seus homes de confiança a Catalunya- com a president del PP a Catalunya. "Menys PP ha significat menys nacionalisme i menys polarització?", s'ha preguntat Casado, que ha centrat el seu discurs a presentar els populars com l'únic partit capaç de posar fi al nacionalisme i, per això, ha fet una crida a què tots els votants que van triar Ciutadans el 21-D, tornin al PP: "Molts dels que han anat a buscar el PP fora de casa, que tornin, perquè for no l'han trobat", ha demanat.

Conscient del mal moment que passa el partit -amb 4 diputats al Parlament-, Casado ha volgut presentar els populars catalans com uns "herois" que han de fer front cada dia al "desafiament independentista". "Quan em vaig presentar, ho vaig fer per vosaltres, perquè us ho devia i vaig prometre que en el meu mandat, em volcaria amb el vostre sacrifici", ha assegurat. Per Casado, a Catalunya es "vulneren els drets de l'oposició política i s'atempta contra el pluralisme democràtic".

Casado ha assegurat que no posa al mateix sac la situació que viu Catalunya amb la que va viure el País Basc quan hi havia ETA, però ha assegurat que al territori català hi ha una "absència de llibertat". "Ara no es mata afortunadament", ha dit.

Casado ha vingut fins a Sitges a ungir el nou president dels populars catalans, Alejandro Fernández, a qui ha qualificat de "brillant orador". "Tens un projecte exitós i guanyador, l'espera el PP i tot Catalunya", ha assegurat el líder popular. De fet, Casado s'ha mostrat convençut que amb el partit renovat, el PP creixerà a Catalunya.

Una convicció que també té el mateix president dels populars catalans, Alejandro Fernández, que aposta per un "rearmament ideològic" per tal de fer front a l'independentisme a través de la batalla de les idees. "Jo mai renego de la paraula 'dreta', però em centro en el 'centre' per la meva actitud, que m'ha portat a pactar durant la meva etapa com a regidor", ha afirmat. Fernández vol erigir el PP com un partit de conviccions conservadores.

En el seu discurs ja com a president del PP, Alejandro Fernández ha reivindicat el "pacte constitucional del 1978". Un pacte que, segons Fernández, s'han carregat els independentistes. "Els nacionalistes han decidit trencar el pacte constitucional", ha assegurat, i ha posat d'exemple el 9-N i els plens del 6 i 7 de setembre de l'any passat. "No és el diàleg amb els separatistes l'assignatura pendent, sinó el diàleg entre catalans", ha afirmat Fernández, que demanat que el PP català sigui també un interlocutor vàlid amb el govern espanyol per tal de donar visibilitat als catalans no nacionalistes.