Casado es llança a la caça del vot útil quan falta un dia perquè s'acabi la campanya: "Si es divideix el vot, es podrà fracturar Espanya"

Quan falten poc més de 24 hores perquè s'acabi la campanya del 28-A, Pablo Casado es llança a la caça del vot útil per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Davant la possible fragmentació del vot de la dreta, el candidat popular ha apel·lat a concentrar les paperetes al voltant del PP per evitar que Pedro Sánchez torni a governar. "No permetrem que Pedro Sánchez torni a tombar la porta de la Moncloa perquè els qui manin siguin els presidiaris, com Junqueras, Jordi Sànchez o Carles Sastre, de Terra Lliure", ha avisat. Casado ho ha dit en l'acte central del PP català, que s'ha celebrat aquest dijous a l'Hotel Catalonia de Barcelona. És la segona vegada que el líder popular trepitja Catalunya en campanya electoral, tot i que ja va venir abans que comencés la cursa oficial pel 28-A. "Catalunya havia de ser la columna vertebral d'aquesta campanya", ha justificat el mateix Casado.

"¿A qui confiaria un la cura d'una malaltia greu, a un metge resident en pràctiques o al millor equip de cirurgians?" Casado ha utilitzat aquesta comparació per demostrar que el PP és l'únic partit de la dreta amb experiència de govern i evidenciar que Ciutadans i Vox no tenen el bagatge dels populars per liderar un país. "Si es divideix el vot, es podrà fracturar Espanya", ha avisat, brandant el fantasma que si Sánchez governa ho farà de bracet dels independentistes. I ha afegit, per evitar fugues de votants: "Els que volen que governi el PP, l'han de votar". Una petició que, quan falta un dia perquè s'acabi la campanya, es dirigeix a la bossa d'indecisos que acabaran decantant els resultats del 28-A. El mateix dia que s'han conegut els resultats de l'Enquesta de Població Activa, Casado ho ha aprofitat per carregar contra Pedro Sánchez i la seva política econòmica. "Quan el PSOE entra per la porta, l’ocupació surt per la finestra", ha ironitzat. I ha llançat una promesa: "Em comprometo a generar totes les condicions perquè es creïn 2 milions de llocs de treball a Espanya".

A la crida de Casado també s'hi ha sumat el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, que ha disparat explícitament contra Vox, però sobretot, contra Ciutadans. Al partit taronja li ha retret que "hagi renunciat a la voluntat d'unir el constitucionalisme" i ha criticat que els seus principals dirigents catalans hagin fet el salt a Madrid: "No han deixat ni l'apuntador, volen governar al preu que sigui". Ni Casado ni Fernández, però, no han fet cap referència al nom d'Ángel Garrido, que ahir va anunciar que deixava el PP per incorporar-se a les files de Ciutadans.

Per acabar de convèncer els indecisos, però, Casado ha tornat a tirar del seu discurs dur i contundent contra l'independentisme. El candidat popular ha aprofitat el seu pas per Barcelona per detallar que si arriba a la Moncloa la primera mesura que prendrà serà engegar la maquinària de l’article 155 per aplicar-lo a Catalunya. "Si diumenge tinc prou vots per sumar una majoria suficient de govern, al primer consell de ministres iniciaré els tràmits per fer-li complir la Constitució a Torra. Si no ho fes, estaria prevaricant com a president", ha avisat, entre aplaudiments del públic. Uns tempos que concorden amb els de Ciutadans, que la setmana passada també es va mostrar partidari d'aplicar el 155 des del minut u, és a dir, enviar el requeriment a la Generalitat al primer consell de ministres. Ara bé, aquest és primer pas per suspendre l'autonomia d'una comunitat, però no el definitiu, ja que cal l'aprovació de la mesura al Senat.

Álvarez de Toledo exalta la figura del rei

Després d'elogiar Casado i agrair-li la confiança, en la seva intervenció, la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tornat a garantir que el PP retornarà la "convivència" i la "llibertat" a Catalunya i ha exigit als independentistes que "demanin perdó per dues atrocitats" que la candidata creu que han comès a Catalunya: "generar fractura civil i decadència a Catalunya". Álvarez de Toledo, a més, ha tornat a exaltar el discurs del rei del 3-O. "Davant dels falsos republicans, el rei és el principal defensor de la fraternitat, la llibertat i la igualtat", ha defensat. Així, la candidata popular ha presentat el partit com l’única alternativa per unir el constitucionalisme i fer fora de la Moncloa Pedro Sánchez, a qui ha tornat a acusar de "blanquejar el nacionalisme català".

Per la seva banda, Alejandro Fernández ha insistit que l’independentisme vol "reactivar el cop d’estat", però ha avisat que si Pablo Casado arriba a la Moncloa "el pla els durarà mig telenotícies". Fernández també ha reivindicat la figura del rei i ha avisat que, "mentre Espanya sigui una monarquia parlamentària, no hi haurà cap opció" per als independentistes. Per al president popular, el PSOE estaria disposat a acceptar un referèndum sobre una república espanyola, una eina que, segons Alejandro Fernández, obriria la porta als independentistes a portar a terme també un referèndum d’autodeterminació.

Abans de l'arribada de Casado, Arran, des d'un punt elevat de l'hotel, ha llançat un feix d'octavilles en què es podia llegir "Estripem la baralla: tombem el règim". L'organització juvenil de l'esquerra independentista també ha desplegat una pancarta on es podia llegir el mateix lema.