Casado atia la por del votant de dretes a un pacte PSOE-Cs

El líder del PP, Pablo Casado, considera que Ciutadans no té "fiabilitat" a causa dels seus canvis d'opinió i està convençut que "si suma" pactarà amb el Partit Socialista després de les eleccions generals del 28 d'abril. A més, ha posat en valor l'experiència de govern del seu partit, mentre que Ciutadans i Vox "no han governat ni en una regidoria de poble".

En una entrevista a Telecinco recollida per Europa Press, Casado ha restat credibilitat a les declaracions d'Albert Rivera i l'acord de l'executiva de Cs que no pactarà amb el PSOE després de les generals: "L'any 2015 va jurar i perjurar que no pactaria amb Sánchez, i no només va pactar amb Sánchez sinó que li va demanar a Iglesias que donés suport a aquest pacte". També ha recordat que Rivera va excloure Mariano Rajoy dels pactes i al final va "incomplir" també la seva paraula en donar suport a la seva investidura, cosa de la qual, segons ha dit, s'alegra molt perquè això va permetre que governés "un gran president". "I amb Susana Díaz va dir el mateix. Mai pactaré amb la presidenta dels ERO i van pactar", ha afegit.

Després que el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, admetés que Cs és preferible als independentistes en una investidura, Casado ha respost: "No en tingui cap dubte; si sumen, pactaran". Segons ha dit Casado, el PP vol pensar que Cs no pactarà amb el PSOE, però ha afegit que "de fiabilitat, sincerament, no en tenen". El popular també ha assenyalat que Pedro Sánchez pot tornar a arribar a acords amb els independentistes. Per això ha dit que qui no vulgui Quim Torra, el president de la Generalitat, "manant a Espanya, no pot votar" el cap de l'executiu actual. "Qui no vulgui que governi Sánchez a Espanya només pot votar el PP", ha afirmat, per afegir que la fragmentació de l'espai de centre-dreta és "com anar al supermercat i trobar un producte de tres marques".