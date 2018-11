Casamitjana (ERC) deixa l'escó al Parlament per dirigir un projecte de la Generalitat sobre salut mental

La diputada d'ERC Magda Casamitjana s'ha acomiadat aquest dijous del Parlament durant el debat d'una moció sobre clàusules sol. La fins ara parlamentària dels republicans i exalcaldessa de Roses (Alte Empordà) amb el PSC assumirà a partir d'ara la direcció d'un projecte de la Generalitat de salut mental d'alta complexitat, que el Govern va aprovar aquest dimarts.

"Gràcies per la paciència, per la col·laboració; us portaré a tots al cor; a vosaltres, senyors també", ha afegit amb la mirada als escons de l'oposició i just després de llegir un fragment de Jaume Vicens Vives. A l'espera de formalitzar els tràmits parlamentaris, serà Jordi Orobitg qui li prendrà el relleu a la cambra com a diputat dels republicans. Orobitg, que és segon tinent d'alcaldia de Lloret de Mar, ja va ser diputat per JxSí la passada legislatura.