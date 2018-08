Castellà demana alcaldes que no només siguin independentistes, sinó que estiguin "disposats a fer la República"

L'independentisme veu en les eleccions municipals de l'any vinent una oportunitat per fer un pas endavant per fer efectiva la República. Per això, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, ha demanat que els alcaldes partidaris de la independència no només siguin "independentistes", sinó que estiguin "disposats a fer efectiva la República". Des de la Universitat Catalana d'Estiu, Castellà ha participat en un acte per defensar el projecte de Primàries per la República, en què han participat membres de Primàries per Barcelona i Primàries per Lleida, així com també membres de l'ANC.

En aquest sentit, Castellà ha assegurat que s'ha arribat a un acord amb l'Assemblea perquè participi en aquest projecte. De fet, l'entitat ja havia aprovat fa unes setmanes involucrar-se en aquest projecte, però no havia concretat com, sinó que havia acordat iniciar una ronda de contactes amb els representants d'aquest projecte per parlar quin encaix es trobava per a l'entitat. Aquest dimecres està previst que l'ANC faci una roda de premsa conjunta amb els impulsors de Primàries per la República per detallar el resultat de les negociacions.

En l'acte, el membre del secretariat nacional de l'ANC Jaume Bardolet ha explicat que l'Assemblea aportarà "capil·laritat", és a dir, la involucració dels efectius que tenen arreu del territori. Bardolet, a més, ha assegurat que l'entitat també pot aportar "capacitat de mobilització" i el "know-how" sobre gestió de dades, per exemple.

D'altra banda, Castellà també ha posat sobre la taula un nou moment per fer efectiva la República: votar en un referèndum una Constitució catalana. "Tenim pendent l'elaboració d'una Constitució catalana, a través d'un procés participatiu, aquest podria ser un moment, però hem de tenir clar que quan prenguem una decisió d'aquest tipus es tracta d'insubmissió del poble de Catalunya", ha explicat Castellà, que també creu que els judicis de la tardor o les municipals de l'any que ve poden ser dos moments més per fer passos endavant per la República.

Castellà, a més, ha fet una crida perquè es reuneixi la taula d'entitats i partits per abordar una estratègia conjunta. De fet, ha assegurat que "fa mesos" que Demòcrates demana que es reuneixi aquesta taula. "Hi ha converses bilaterals", ha afirmat, tot i que ha demanat "discreció" per tirar endavant aquesta estratègia conjunta. "El moment arribarà i no passarà de la tardor", ha contestat el líder de Demòcrates a la pregunta sobre quan es reunirà aquest taula.