Catalá considera “soprenent” el cessament de l’advocat de l’Estat de la causa del Procés

L’exministre de Justícia Rafael Catalá ha carregat aquest dijous contra el govern de Pedro Sánchez pel cessament d'Edmundo Bal, l'advocat de l'Estat que havia de dirigir l'acusació de l'Advocacia de l’Estat en el judici del Procés. Per a Catalá, la decisió és "sorprenent", atès que Bal és un jurista "extraordinari". "No acabo de saber els motius que pot haver-hi" per retirar Bal, ha subratllat als passadissos del Congrés.

Tot i que l'advocacia de l’Estat és un òrgan que ha de seguir les directrius que marca el govern espanyol, l'exministre del PP ha assegurat que "no està al servei de cap govern ni de cap partit, sinó de les institucions i de l’interès general". Catalá, però, ha admès que la decisió és "legal".

Com ja va fer ahir, el líder de Ciutadans també s’ha referit al cessament de Bal. Per a Albert Rivera, es tracta d’una "purga" que "necessita explicacions" i ha advertit, en la mateixa línia que el PP, que els advocats de l’Estat són "servidors públics, no del PSOE".