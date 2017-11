Catalá, sobre l'informe que assenyala Marta Rovira: "Qui incompleix les normes ha d'assumir la seva responsabilitat"

Després que aquest dilluns es fes públic l'informe de la Guàrdia Civil que assenyala Marta Rovira en l'organització de l'1-O, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha afirmat que l'estat de dret garanteix que "qui incompleix les normes ha d'assumir la seva responsabilitat". En un col·loqui en un esmorzar informatiu d'Europa Press Andalusia, ha explicat que "hi ha una investigació que sembla acreditar que Rovira també ha contribuït a la comissió d'un delicte", de manera que "si això és així es formalitzarà la querella, si té fonament, i un jutge independent l'analitzarà i arribarà a una conclusió".

"Aquest és el funcionament de l'estat de dret, a ningú l'hauria de sorprendre ni preocupar", ha dit, abans de subratllar que "la garantia és que la democràcia funciona gràcies a la feina quotidiana dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, dels jutges i dels treballadors de la justícia, que fan que tots siguem iguals davant la llei". El titular de Justícia ha advertit que la investigació judicial del procés sobiranista "està generant una reflexió social sobre el fet que això és un assumpte polític de discrepàncies". Catalá ha explicat que s'han presentat querelles contra persones del Parlament i del Govern per haver comès "delictes", però no per "discrepàncies polítiques".

Per la seva banda, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha insistit des de Barcelona en la mateixa idea i confia que Marta Rovira "pagui les conseqüències de l'intent de cop d'estat". Així, ha dit que li sembla "fantàstic que se l'acusi si s'ha dedicat a conspirar per crear un cop d'estat i n'hi ha proves". Albiol espera que "aquells que han intentat provocar un cop d'estat rebin un càstig electoral i es faci justícia amb ells".

El líder del PP a Catalunya considera que els consellers que estan en presó preventiva han canviat d'estratègia per poder quedar en llibertat, i ha dit que "tant Junqueras com la resta utilitzen l'estratègia que els faciliti més poder sortir". "L'únic argument que poden tenir per quedar en llibertat provisional seria seguir la línia de defensa de Forcadell de renunciar a la DUI i assumir la Constitució i l'Estatut", ha afirmat. Albiol creu que no els costaria fer-ho perquè són "persones sense principis, que no tenen vergonya d'enganyar la societat".

Iceta no vol que els "tribunals" marquin la campanya del 21-D

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, demana que "la crònica política [de la campanya del 21-D] no sigui una crònica de tribunals". Iceta ha apuntat que espera "amb interès i esperança" que el Suprem "aixequi les mesures cautelars de presó" per als vuit consellers destituïts i "això ens permeti tenir una campanya electoral el més normal possible".

El candidat als comicis del 21 de desembre ha reiterat que les mesures cautelars de presó sense fiança imposades als consellers són "desproporcionades" i considera que "hi ha latres maneres de garantir que es presentin a la justícia". Per això, Iceta confia que "igual com es va fer amb els membres de la mesa del Parlament, es canviïn les mesures cautelars de presó per altres que tinguin més a veure amb fiances i presentació al jutjat".