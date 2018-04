Catalá alerta Rull que acusar Llarena de parcialitat "no li donarà rèdit"

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha respost al diputat de Junts per Catalunya (JxCat), Josep Rull, que "ofenent un jutge dient que actua al dictat d'una tercera persona no li donarà rèdit en el seu procés judicial". En declaracions a 'Los Desayunos de TVE', el ministre ha valorat així l'acusació de Rull al jutge Pablo Llarena de seguir el "full de ruta" del govern espanyol. El ministre ha dit que aquestes declaracions són "impròpies" d'un sistema on hi ha llibertat i separació de poders i ha defensat que a l'Estat hi ha "justícia independent i ningú li diu a un jutge què ha de fer".

D'altra banda, ha afirmat que els arguments a la resolució de la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem (TS) està "molt ben fonamentats" i ha confiat que la fiscalia alemanya "tornarà a insistir previsiblement" en el posicionament de la justícia espanyola sobre l'extradició de Carles Puigdemont. "Si el debat és si hi ha hagut o no violència suficient, el TS diu que hi ha més de 100 episodis de violència", ha opinat.