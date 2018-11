El PP assegura que la 'llei mordassa' ha fet un "bon servei a la democràcia"

L'exministre popular de Justícia i responsable actual d'aquesta matèria, Rafael Catalá, ha afirmat aquest dimarts que, a parer seu, la reforma de la llei de seguretat ciutadana del 2015, la coneguda com a 'llei mordassa', ha fet "un bon servei a la democràcia". Catalá, en declaracions als passadissos del Congrés abans d'entrar a la ponència que estudiarà una reforma d'aquesta llei, ha manifestat que la reforma de la 'llei mordassa' "s'ha de fer amb raonabilitat i sentit comú", i ha afegit que s'han de "millorar algunes coses però no aquelles que s'ha demostrat que funcionen bé".

La 'llei mordassa', que va entrar en vigor l'abril del 2015, va permetre que es puguin sancionar fins a 44 conductes no delictives amb multes dels 100 als 600.000 euros. Entre aquestes conductes hi ha des d'infraccions considerades greus, com la convocatòria de manifestacions sense notificació, fins a tallar un carrer o faltar al respecte a les forces policials. La comissionada per als Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, va enviar una carta aquest divendres passat a la presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, i al president del Senat, Pío García Escudero, per demanar-los que es garanteixi que aquesta llei no mina drets fonamentals com la llibertat d'expressió que, a parer seu, l'actual text vigent no garanteix. Mijatovic va fer aquesta petició aprofitant que s'ha obert el tràmit per a la modificació d'aquesta llei, i arran que hi ha una elevada xifra de sancions -entre l’abril del 2015 i el desembre del 2017 hi ha un total de 43.749 sancions-.

Catalá ha fet una valoració també de les paraules de la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, que ha anunciat que vol limitar les acusacions per delictes d'odi, amb l'objectiu d'aplicar la nova jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). L'exministre ha assegurat que no creu que "s'estigui aplicant de manera desproporcionada una llei aprovada pel Parlament de democràticament".