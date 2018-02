Catalá vaticina que els diputats presos i els que són a Bèlgica seran inhabilitats abans del judici

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha negat aquest dijous, en una entrevista a Antena 3, que hi hagi cap negociació relacionada amb la no investidura de Carles Puigdemont i un hipotètic alliberament dels presos i ha afirmat que el "pla Moncloa" de què parla el líder de Junts per Catalunya als missatges interceptats és "simplement l’aplicació de l’estat de dret". Segons Catalá, l'únic que posen de manifest els missatges és una cosa "de sentit comú", que és que "algú que vol ser president del Govern ha d’anar al Parlament, i com que Puigdemont no vol, o no pot, no està en condicions de ser candidat a res". De fet, el ministre de Justícia ha afirmat que creu que els diputats presos i els que són a Bèlgica seran inhabilitats abans del judici, en aplicació de la llei d'enjudiciament, i ha apuntat que el seu executiu considera que el rellotge de la investidura o de la convocatòria d’unes noves eleccions es va activar ahir, quan van expirar els deu dies per a la celebració del debat d’investidura. En aquest sentit, ha avançat que, "si l’informe dels lletrats" no "convenç" el govern espanyol, el govern de Rajoy "defensarà que s'han de complir els temps".

El ministre també ha justificat la decisió del seu executiu de recórrer el ple d’investidura de Puigdemont al Tribunal Constitucional (TC) malgrat el criteri contrari del Consell d’Estat, que és "un òrgan consultiu" però que no marca el criteri de l'executiu. Segons Catalá, el dictamen del Consell d’Estat només discrepava del criteri del govern espanyol en el moment de presentar el recurs, però l’executiu va creure convenient presentar-lo abans que es produís el debat per la urgència de la situació.

El ministre també ha donat credibilitat a les manifestacions de l’exvicepresident Alfredo Pérez Rubalcaba, que va apuntar que els independentistes volien que fos l’Estat qui fes fora Puigdemont i n’assumís el cost. Ha qualificat de "raonable" que hi hagi "gent" a ERC i al PDECat que consideren que Puigdemont "s'ha convertit en un tap" i que cal trobar "una solució".

En canvi, no creu que l'Estat hagi assumit cap cost per fer fora Puigdemont. Segons Catalá, en aquest temps les institucions s'han "enfortit". El positiu d'aquest procés, ha dit, és que s'ha demostrat "que Espanya és una democràcia i que té instruments per reaccionar als problemes". "La societat espanyola i les institucions han respost amb l’estat de dret", ha afirmat.

Pel que fa als temps per a la celebració d'un debat d'investidura i la convocatòria d'unes eleccions si el Parlament no elegeix ningú, el ministre ha recordat que en aquest moment totes les parts estan pendents d'un informe dels lletrats sobre aquesta qüestió.

En tot cas, ha deixat clar que, a criteri del seu executiu, "el que ha de passar a Catalunya ha de ser la posada en marxa del rellotge perquè hi hagi una investidura" i, "si l’informe dels lletrats no convenç es defensarà que s’han de complir els temps; no es pot estar 'sine die' en aquesta situació".

Margallo diu que Rajoy ha de convocar eleccions si el candidat no respecta el TC

Per la seva banda, l'exministre José Manuel García-Margallo ha considerat aquest dijous que el president del Govern, Mariano Rajoy, ha de convocar eleccions catalanes si no hi ha un candidat a la Presidència de la Generalitat que respecti al Tribunal Constitucional (TC), que ha prohibit una investidura a distància i sense permís judicial de Carles Puigdemont (JxCat).

"O els independentistes proposen un candidat lliure d'hipoteques judicials que pugui formar un Govern estable i durador en el temps o el president Rajoy, com a president de la Generalitat, es veuria forçat a dissoldre el Parlament i convocar noves eleccions" a Catalunya, ha dit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press. Per a Margallo, una investidura "en contra del TC constitueix un acte de rebel·lia i de desobediència, un espectacle que no és tolerable" i que no es validarà.

Margallo s'ha refermat, a més, en les paraules de Catalá, i ha afirmat que "el més probable" és que hi hagi inhabilitacions de polítics encausats tenint en compte els antecedents judicials que hi ha en el procés independentista, i ha defensat que els jutges són independents i que la seva actuació no compta amb intromissions polítiques.

El PSOE demana a l'independentisme que prescindeixi de Puigdemont

A més, la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, ha dit avui que troba a faltar en el món de l'independentisme el "valor de dir: Senyor Puigdemont, ja n'hi ha prou!" per posar fi a una situació "esperpèntica" que, al seu parer, només té sortida si Torrent proposa un candidat que no estigui eludint l'acció de la justícia.

Robles, que ha assegurat en una entrevista a TVE que "en aquest moment no està sobre la taula l'escenari" d'un acord del PSC amb ERC i els comuns per investir Xavier Domènech, ha explicat que li "importen menys" els missatges de Puigdemont a Comín que la càrrega política de fons que suposa que una "persona fugada tingui en escac tota la població de Catalunya".