Catalá admet que el govern espanyol hauria hagut de rebaixar la tensió amb la Generalitat per evitar la DUI

L'exministre de Justícia Rafael Catalá admet que l'executiu espanyol hauria hagut de fer algun gest per rebaixar la tensió amb la Generalitat les hores prèvies al 27 d'octubre i evitar la DUI. "En aquell moment, alguna relaxació de la tensió hauria ajudat", ha afirmat en una entrevista a 'La Sexta' diumenge a la nit.

Catalá va ser un dels ministres del govern de Mariano Rajoy que van estar en contacte amb membres de l'executiu de Carles Puigdemont. Les trucades i missatges, però, no van acabar amb cap acord, i finalment el govern català va tirar endavant la DUI, malgrat que Puigdemont s'hagués plantejat convocar eleccions anticipades unes hores abans del 27-O.

Carles Puigdemont va decidir tirar endavant la DUI perquè, va assegurar, no tenia garanties per part de l'estat espanyol que no s'aplicaria l'article 155 encara que finalment convoqués eleccions autonòmiques anticipades.