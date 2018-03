Catalá diu que el rei podria signar el nomenament de Turull si Llarena no l'envia a presó

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha afirmat aquest dijous que en el cas que Jordi Turull no anés a la presó "podria passar" que el rei Felip VI hagi de signar el seu nomenament com a president, perquè "els actes del rei són deguts, formals" i "no aporten un element de voluntat”.

En declaracions a Onda Cero, també ha apuntat que si el Tribunal Suprem mantingui la imputació per a Turull aquest divendres, amb les conseqüències processals que el jutge decideixi, “això no invalida" la condició de president que pugui assumir el diputat si és investit al Parlament aquesta tarda.

La inhabilitació, ha dit Catalá, es produiria en el cas que en el moment de l’obertura de la fase d’enjudiciament –cosa que es produirà aquest divendres- Turull estigués en presó preventiva.

Catalá, d'altra banda, ha admès que el ple d’investidura de Jordi Turull s’ha convocat "reglamentàriament" i que, per tant, a priori el seu govern no l’impugnarà i "se celebrarà". No obstant això, ha acusat les forces independentistes de fer "joc brut" en buscar una confrontació entre el poder judicial i les decisions polítiques del Parlament.