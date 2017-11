Catalunya en Comú convida Podem a una candidatura liderada per Xavier Domènech

S'acosten les eleccions del 21 de desembre i les formacions catalanes van desvetllant els seus candidats. Catalunya en Comú ha anunciat aquest diumenge que la formació proposta Xavier Domènech com a candidat d'una llista que voldrien en coalició amb Podem. Per això, i a l'espera de l'aval de les bases de totes les formacions en una assemblea dissabte que ve, la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha proposta que la llista es digui En Comú Podem - Catalunya en Comú.

D'aquesta manera, l'ara diputat al Congrés, Xavier Domènech, deixaria el seu escó a Madrid per passar a encapçalar la llista al Parlament, que substituiria l'actual grup de Catalunya Sí que es Pot.

Per altra banda, la coordinadora nacional de Catalunya en Comú ha sumar-se a una llistaunitària de cara a les eleccions del 21 de desembre, ja que considera que aquesta fórmula "dilueix" la defensa de les polítiques socials que els comuns volen impulsar. "Creiem que Catalunya no es mereix més plebiscits. L'experiència que tenim amb les llistes unitàries és que a vegades només serveixen per seguir amb retallades socials capitanejats per l'antiga Convergència", ha dit en roda de premsa la portaveu de la formació, Elisenda Alamany.