Catalunya en Comú combatrà la "dinàmica de blocs" de la campanya parlant "del que fa massa temps que no es parla"

El cap de llista de Catalunya en Comú – Podem, Xavier Domènech, ha assegurat aquest diumenge a Nou Barris que davant la dinàmica dels blocs que es viuran en aquesta campanya electoral, CatECP és "l'única candidatura que garanteix que les polítiques socials estaran al centre de l'acció de govern" i que es parli "del que fa massa temps que no es parla, dels drets socials d'aquest país". En la darrera legislatura, ha dit, hi ha hagut "un govern que deia defensar Catalunya però consolidava 2.300 milions de retallades". Els comuns volen posar en el centre del debat la qüestió social perquè "és el que som", ha afirmat en l'acte 'Parlem de drets socials' que s'ha celebrat a la Plaça d'Àngel Pestanya de Barcelona.

Domènech ha denunciat que Junts pel Sí i el PP s'han posat d'acord al Parlament "nombroses vegades" per tombar una reforma fiscal que faci que "paguin més els que més tenen o per mantenir els concerts a les escoles d'elit". En la darrera legislatura hi ha hagut "un govern que deia defensar Catalunya però consolidava 2.300 milions de retallades", ha afirmat. Per això, ha assenyalat que un nou govern del Pdcat i ERC "és la garantia de que altra vegada no hi haurà polítiques de justícia social", mentre que un govern format per C'S, PP i el PSC "tampoc posaria en el centre les polítiques socials, i menys si alguns a les llistes inclouen a Unió".

El cap de llista dels comuns ha assegurat que "Catalunya és el lloc de tot l'estat on hi ha més desnonaments", hi ha "1.000 barracons escolars més, les taxes universitàries més cares de tot l'estat" i on "més d'un milió de persones viuen sota el llindar de la pobresa", ha lamentat. Per això, ha destacat, "aquestes eleccions aniran dels drets dels catalans i catalanes".

En l'acte també hi ha participat la número 3 per Barcelona, Jéssica Albiach, que ha subratllat que "defensar Catalunya és defensar els hospitals, les escoles i la igualtat d'oportunitats". En aquest sentit, la número 4 per Barcelona, Marta Ribas, ha sostingut que "el que fractura Catalunya no són les banderes i la llengua, sinó la desigualtat social", i ha recordat que en la passada legislatura “les prioritats socials no hi han estat" i han hagut de "batallar durament" per tirar endavant un ple específic sobre pobresa o per evitar que la majoria de govern "diluís la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania".