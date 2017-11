Catalunya en Comú no es planteja les eleccions del 21-D com un plebiscit

Catalunya en Comú no vol que les eleccions del 21-D siguin un ultimàtum. "Si hem d'aprendre una lliçó aquests últims dies, és que les pròximes eleccions no es poden plantejar com un plebiscit", ha dit aquest dijous Elisenda Alamany, portaveu de Catalunya en Comú. Aquesta postura xoca amb la dels partits independentistes, que van desafiar el president del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, a acceptar les eleccions com un plebiscit.

En declaracions a RN4 recollides per aquest diari, Alamany veu en els pròxims comicis "una oportunitat per defensar les institucions catalanes" davant un Estat que ha aplicat l'article 155.

La coordinadora de Catalunya en Comú també ha carregat contra el PSC, que va donar suport a l'aplicació d'aquest article. "No entenem posicions de les forces polítiques que s'autodenominen progressistes", ha declarat Alamany. A part d'això, creu que la gent que va votar el PSC en les últimes eleccions autonòmiques se sent "decebuda" en veure "la cara més fosca" del partit.

Alamany també ha parlat del coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech. De cara al 21-D, la portaveu dels comuns considera que Domènech "és la persona que representa millor l'espai dels comuns, i tot fa pensar que és el millor candidat".

Amnistia i anul·lació del 155

El coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha assegurat que els partits sobiranistes que concorrin a les eleccions del 21-D haurien de portar "dos punts comuns: l'amnistia i l'anul·lació de l'aplicació del 155". En declaracions als mitjans davant el Tribunal Suprem, Domènech ha qualificat de "dia especialment greu per a la democràcia" la citació dels membres de la mesa del Parlament al Tribunal Suprem, ja que, al seu parer, "simplement han permès el debat que s'estava tenint al carrer". "Un conflicte polític no es pot resoldre judicialment, i menys amb venjança", ha sentenciat, segons informa Ot Serra.