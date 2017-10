Catalunya en Comú es presentarà a les eleccions del 21-D i descarta cap coalició amb els independentistes

Elisenda Alamany, portaveu de Catalunya en Comú, ha deixat molt clar a RAC1 el posicionament del seu partit de cara a les eleccions convocades pel govern espanyol a Catalunya: "No plantegem cap coalició electoral, ara mateix. Estem en un moment de resistència que necessita àmplies majories, però no pensem ni en un bloc ni en un front electoral ni amb Junts pel Sí ni amb la CUP. No creiem en un govern de concentració".

Davant la pregunta directa de si Catalunya en Comú es presentarà a les eleccions del 21-D, Alamany ha respost: "Les demandes del poble català hi seguiran sent el 22 de desembre, i se'm faria difícil deixar el país en mans d'aquells que volen carregar-se l'escola catalana. Se'm faria estrany deixar el país en mans d'aquells que defensen l''statu quo'".

540x306 El coordinador dels comuns i portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, en una intervenció recent al Congrés. / JAVIER LIZÓN / EFE El coordinador dels comuns i portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, en una intervenció recent al Congrés. / JAVIER LIZÓN / EFE

Alamany ha admès que Xavier Domènech, portaveu d'En Comú Podem al Congrés, seria la persona indicada per ser el cap de llista dels comuns al Parlament.

La portaveu ha hagut de respondre a una altra pregunta complicada aquest cap de setmana: "Qui és el president de la Generalitat?" "Jo no reconec que Rajoy sigui la màxima autoritat del país, però la realitat és que el Parlament s'ha dissolt".



"Agrairíem tots que Puigdemont i Junqueras ens diguessin en quina situació està el país i cap a quin futur caminem. Ara necessitem missatges clars", ha conclòs Alamany.