En Catalunya Podemos se suma a la cursa de les primàries cap a la direcció del partit lila

Una nova plataforma se suma a la cursa de les eleccions primàries a la direcció de Podem Catalunya, que serà proclamada el dia 11 d'abril. Sota el nom En Catalunya Podemos, un grup de militants del partit de Sant Fost de Campsentelles han impulsat una candidatura que s'ha desplegat pel Vallès Oriental i que integren diversos regidors de poblacions de la comarca: Viladecans, Mollet del Vallès l'Ametlla i Canovelles, entre d'altres.

Consideren que després de la dimissió d'Albano Dante Fachin és moment de "recuperar-se" d'una gestió "irresponsable". Un dels seus portaveus, Guillermo Álvarez, explica a l'ARA que la seva aposta és reforçar el nom de Podem i mantenir el partit al marge de Catalunya en Comú. En aquest sentit, marca distàncies amb la intenció de Xavier Domènech de presentar-se a la secretaria general per facilitar el trànsit del partit lila cap a la confluència d'esquerres comandada per ell mateix. "Els comuns són un partit amic, però no som el mateix", assegura.

Álvarez assenyala que estan "disposats a escoltar tothom" durant el procés de primàries i assegura que el nom del candidat a secretari general no està decidit. No descarta que es pugui arribar a una entesa amb altres candidatures amb què hi hagi una manera d'entendre Podem coincident per consensuar una persona que pugui fer front a Domènech. "Si coincidim en el què i en el com, potser sí", afirma, tot i que admet que parteixen amb "desavantatge" respecte del líder dels comuns.

Aquesta proposta se suma al nombre de llistes encara incert que concorreran a les primàries. Més enllà de la de Domènech, la senadora Celia Cánovas també ha manifestat la seva intenció de presentar-se i s'estan movent altres projectes, per exemple al Baix Llobregat.

Reforma constitucional

Sobre la qüestió nacional, Álvarez subratlla que el seu posicionament és que cal una reforma de la Constitució per decidir sobre el model territorial espanyol. Tot i defensar el referèndum pactat per dirimir el conflicte, creu que no pot "dissoldre el format de país actual", decidit per un "consens molt ampli" en la carta magna del 78.