La diputada Conchi Abellán es presentarà a les primàries de Podem Catalunya per les llistes al Parlament

Encara amb la incertesa de saber quan el president de la Generalitat, Quim Torra, convocarà les eleccions catalanes, Podem Catalunya donarà el tret de sortida al procés de primàries per triar les persones que s'hauran d'integrar en la llista conjunta amb Catalunya en Comú. Ho farà aquest divendres, 28 de febrer, i preveuen que el procés estigui enllestit el 24 de març. De moment, segons fonts consultades -i tal com va explicar ella mateixa a l'agència Efe-, la diputada Conchi Abellán és l'única que s'ha postulat per encapçalar una llista en aquest procés de primàries.

De fet, tal com va explicar l'ARA, Abellán també és un dels noms que optarà a dirigir el partit un cop s'obri el procés de renovació d'òrgans interns, previst de cara al mes de maig. El seu nom té el vist-i-plau del líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. La diputada ja va formar part de l'executiva que va encapçalar Xavier Domènech i va ser una dels 21 membres del Consell Ciutadà que va demanar renovar l'executiva i rellevar la secretària general, Noelia Bail, a través d'una assemblea ciutadana al mes de maig.

Tots dos processos de primàries -per les llistes al Parlament i també per triar un nou secretari general- estaran pilotats per la gestora que des de fa una setmana dirigeix el partit. "La tasca de l'equip tècnic serà doble: pilotar el partit fins a l'elecció del nou equip i vetllar per la neutralitat i el bon funcionament dels processos electorals que venen, és a dir, les primàries per les llistes al Parlament i les primàries per escollir la nova direcció", ha explicat Rosa Cañadell, la persona que encapçala la gestora del partit. En aquest procés de primàries per a les llistes a les eleccions a la cambra catalana hi podran participar els 65.000 inscrits que, segons ha explicat Jaume Durall, el secretari d'organització de la gestora, té actualment el partit a Catalunya. Ara bé, d'aquests, només uns 7.000 inscrits han validat el seu DNI i són els que podran participar en aquest procés intern.

Els candidats que es vulguin presentar com a caps de llista ho podran fer fins al 2 de març i, un cop hagin recollit els avals, hauran de presentar el conjunt de la llista que volen que els acompanyi. Els inscrits podran votar la persona que encapçali la llista i després la resta de membres i, per tant, no caldrà votar la llista sencera. A partir d'aquí, els candidats elegits seran els que s'integraran a la llista de coalició amb els comuns, la qual encapçalarà la diputada Jéssica Albiach. De moment, les negociacions amb el partit d'Ada Colau per saber els números de la llista que pertocaran a Podem encara no han començat, i aniran més o menys ràpid en funció de la data de les eleccions.

651x366 Podem Catalunya comença aquest divendres les primàries per a les llistes al Parlament / ACN Podem Catalunya comença aquest divendres les primàries per a les llistes al Parlament / ACN

La creació de la gestora, segons Cañadell, es deu a la petició de més de la meitat de l'executiva, però també a la "imminència" d'unes eleccions a Catalunya. L'equip tècnic el va designar el consell de coordinació estatal "després d'escoltar diferents veus i intentar que hi fossin totes les sensibilitats", ha explicat Cañadell, tot i que ha lamentat que l'equip de la fins ara secretària general, Noelia Bail, no hagi volgut ser-hi. "Se'ls va convidar, però no hi van voler ser", ha afirmat.