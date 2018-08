Catalunya participa en el mundial de robòtica amb una estelada a la samarreta

"És fruit de la intransigència de l'estat espanyol". Així ha resumit el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, les raons per les quals Catalunya participa amb dos equips al mundial de robòtica educativa que se celebra a Mèxic des del 15 d'agost. Un dels grups ho fa amb una estelada a la samarreta. Pel conseller, l'objectiu era unir la bandera europea amb la senyera i plasmar-ho en la samarreta del grup que representa Europa en aquest mundial.

Catalunya competirà versus Espanya i altres països al Mundial de Robòtica Educativa que es fa a Mèxic. A la inauguració l'equip català ha desfilat sota bandera europea i amb una samarreta que fusiona una senyera catalana amb una europea.

Però la història ve de lluny. Catalunya ja va representar la federació espanyola l'any passat a la First Global Challenge. Aquest any, el mateix equip català havia de tornar a participar en aquest esdeveniment, però la federació espanyola va avisar que un altre equip espanyol també s'havia ofert per representar l'estat espanyol en aquest mundial de robòtica. Com que la First Global Challenge ja s'havia compromès a acceptar l'equip català que hi havia participat l'any passat, va oferir-li participar en una nova categoria: en representació d'Europa.

Segons el conseller, això hagués comportat que l'equip espanyol s'hagués enfrontat a l'equip català. "La federació espanyola renuncia a la seva plaça perquè no es pugui donar una competició entre un equip català i un espanyol", ha assegurat el conseller. Així, finalment, en representació de l'estat espanyol es va oferir un altre equip català que ha acabat competint amb el grup català que ja havia acceptat l'organització d'aquest mundial com a representant d'Europa.

Aquest és, precisament, el que porta una samarreta amb una estelada. L'equip va demanar una subvenció al departament que encapçala Puigneró per fer front a les despeses del viatge i l'equipament, on s'hi ha dissenyat una estelada. "Des del Govern estem molt satisfets que un equip català representi Catalunya en aquest mundial", ha tret pit el conseller.