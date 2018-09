El rei tornarà a Catalunya dilluns que ve per presidir la inauguració de la fira Gastech

El rei Felip VI presidirà la inauguració de la fira Gastech 2018 dilluns que ve al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, segons l'ACN. El monarca torna així a la ciutat comtal just un mes després que ho fes per última vegada, en l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A a plaça Catalunya.

Fira de Barcelona acollirà la 30a edició de Gastech, el saló més important del món especialitzat en gas natural i gas natural liquat (GNL), que tindrà lloc del 17 al 20 de setembre. Després de les seves tres últimes convocatòries a Àsia, l'esdeveniment –de caràcter biennal– torna a Europa, on reunirà 600 expositors i més de 20.000 professionals del sector.

L'última visita del rei a Barcelona va generar polèmica entre els partits independentistes i els constitucionalistes. Va ser durant l'acte de record a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils. El president de la Generalitat, Quim Torra, per exemple, va traslladar-li al monarca que l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, no havia pogut ser a l'acte perquè estava empresonat. Durant l'acte es van desplegar dues pancartes que censuraven la visita del monarca a Barcelona. Ciutadans i PP van sortir en defensa seva.