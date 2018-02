Podem Catalunya tindrà una nova direcció l'11 d'abril

Podem Catalunya escollirà una nova direcció entre el 7 de març i l'11 d'abril, segons ha informat la formació a través d'un comunicat. El partit celebrarà una assemblea ciutadana i una consulta als inscrits a l'organització per renovar la Secretaria General, el Consell Ciutadà Català i la Comissió de Garanties, així com per escollir els documents polítics i organitzatius. Les candidatures que vulguin presentar-se al procés de primàries ho podran fer fins el 14 de març i les llistes definitives es donaran a conèixer el 20 de març, tot i que seran públiques ja quan finalitzi el període d'inscripció.

Del 5 al 9 d'abril tindran lloc les votacions, que es faran tan telemàtiques com presencials, i l'11 d'abril es proclamaran els resultats de la consulta. Des del passat 9 de novembre, i fins que finalitzi aquest període, una gestora s'ha fet càrrec del partit arran del procés que va comportar la dimissió del que era el seu secretari general Albano Dante Fachin. Durant el procés d'elecció de la nova direcció es crearan "els òrgans pertinents per vetllar per la neutralitat de tot el procés", que estaran formats tant per persones de perfil tècnic com per membres de les diferents candidatures que es presentin.

La gestora que ha conduit fins ara el partit ho ha fet amb dos objectius, e primer dels quals organitzar la campanya de les eleccions del passat 21 de desembre després de la celebració d'una consulta que va donar suports a concórrer amb Catalunya en Comú. En segon lloc, la gestora s'havia marcat com a fita celebrar aquesta assemblea ciutadana per escollir nova direcció. "El moment ha arribat i estem convençuts i convençudes que a partir d'ara s'obre una etapa il·lusionant per a Podem Catalunya, al servei més que mai de les classes populars", ha declarat.

A l'espera que comenci el procés de primàries, una de les probables candidates a liderar Podem Catalunya és la senadora per Tarragona Celia Cánovas, que ja fa un mes va expressar la seva voluntat de postular-se. A l'horitzó hi ha la possibilitat que Podem acabi integrant-se a Catalunya en Comú, en la línia del que ja van votar els seus militants, que van decidir per àmplia majoria concórrer conjuntament a les eleccions del 21 de desembre.