Cayetana Álvarez de Toledo: "L'independentisme ha fracassat. Ara hem de derrotar els independentistes espanyols"

El PP ha triat l'Espai dels Camps Elisis, al districte de la Dreta de l'Eixample de Barcelona, per donar el tret de sortida de la campanya del 28-A. En un local de dues plantes que la militància només n'ha omplert en prou feines la de baix, Cayetana Álvarez de Toledo ha tornat a apel·lar a la Constitució i a la democràcia per contraposar el seu projecte al del candidat del PSOE, Pedro Sánchez. "Sap no té futur fora de l'independentisme, que només pot seguir sent president a costa dels espanyols. El seu és un projecte d'involució democràtica", ha afirmat. Per això, ha presentat el projecte del PP com l'únic útil -en contrast amb el de Ciutadans i Vox- per impedir que Sánchez torni a governar i, de retruc, frenar l'independentisme. "Tenim la capacitat de desafiament per plantar cara al nacionalisme que posa en dubte la Constitució Espanyola", ha avisat abans de començar l'acte en declaracions als mitjans de comunicació.

Una frase que avisava a l'independentisme de la contundència que està disposat a aplicar el nou PP de Pablo Casado per apagar el moviment. La frase, però, també portava orgull incorporat. Orgull d'haver, segons la candidata, entrat a l'acte que l'entitat S'ha Acabat a la UAB després de topar amb una acció de protesta de desenes d'estudiants. El símbol de victòria que Álvarez de Toledo ha exhibit aquest matí, l'ha tornat a ensenyar només pujar a l'escenari. De fet, no s'ha cansat de fer-ho durant tot l'acte. "No m'han impressionat", ha assegurat, després d'afirmar que aquest matí la militància popular ha demostrat "fins on arriben les seves conviccions".

En la mateixa línia, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, també ha tret pit d'haver travessat la manifestació: "Ens van dir que no passaríem i hem passat, i passarem les vegades que faci falta". Malgrat les hores baixes per les que passa el partit, Fernández ha assegurat que el PP a Catalunya té un "futur extraordinari": "Que no es facin un massatge als engonals els amics d'Otegi", ha ironitzat. Entre el públic, l'escoltaven l'expresident dels populars catalans Xavier García Albiol, i també l'alcaldable per Barcelona, Josep Bou.

Malgrat que tant Álvarez de Toledo com Fernández han presentat el PP com la garantia per derrotar l'independentisme, la candidata popular ha tornat a admetre que el partit va "cometre errors que mai tornarem a cometre". "Els separatistes es van estavellar contra el mur de la realitat l'1-O, i jo dic, 'visca la Policia i la Guàrdia Civil'!", ha exclamat. La candidata popular no ha acabat aquí els elogis, sinó que també n'ha tingut pel cap de l'estat espanyol, el rei Felip VI, a qui la militància ha contestat amb un efusiu: "Visca el Rei".

651x366 Cayetana Álvarez de Toledo: "L'independentisme ha fracassat. Ara hem de derrotar els independentistes espanyols" / FRANCESC MELCION Cayetana Álvarez de Toledo: "L'independentisme ha fracassat. Ara hem de derrotar els independentistes espanyols" / FRANCESC MELCION

L'acte ha acabat amb l'enganxada de dos cartells amb escombra i cola en un plafó de l'escenari. Alejandro Fernández ha agafat l'escombra i ha encolat el plafó, mentre Álvarez de Toledo s'ho mirava a una distància prudencial. Un cop preparat el plafó, la candidata s'ha atrevit a enganxar un dels dos cartells i, com a l'inici de l'acte, quan ha acabat ha tornat a aixecar els dos dits que simbolitzen la victòria mentre el president popular alçava l'escombra com un trofeu.