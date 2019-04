Cayetana Álvarez de Toledo allarga la mà a Ciutadans davant "l'antipolítica"

La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Ávarez de Toledo, ha censurat aquest dimecres els insults i els incidents que "en la primera setmana de campanya" s’han produït "contra el PP, i també un altre partit", ha dit en al·lusió a Ciutadans, que avui ha fet un míting accidentat a Errenteria. "És una degradació de la política, l’antipolítica", ha dit la conservadora solidaritzant-se amb el partit taronja (sense anomenar-lo), de la mateixa manera que els líders de Ciutadans s’han solidaritzat amb la topada que Álvarez de Toledo va tenir dijous amb estudiants a la UAB.

El PP i Cs són conscients que hauran d’estudiar possibles pactes si obtenen un resultat suficient a les eleccions del 28 d'abril, i per això l’actitud entre les dues formacions és d’un pacte tàcit de no agressió. "Sempre els hem estès la mà, hem defensat un acord amb els constitucionalistes", ha recalcat avui Álvarez de Toledo: "Ja no som a temps d’anar junts a les eleccions, com havíem proposat –va insistir–, però el futur passa per sumar i unir forces".

En una atenció als mitjans a Barcelona (abans de participar en un acte amb les joventuts del PP), la candidata ha restat hieràtica als tocs de clàxon dels cotxes i a algun insult que se sentien mentre feia la seva intervenció. Així, ha criticat amb duresa la candidata de JxCat, Laura Borràs: "Va arribar a dir [sobre els incidents a la UAB] que quan busques problemes els trobes. A quins problemes es refereix? A buscar la llibertat?" En el mateix sentit, ha acusat l’independentisme de ser "el problema": "Són els que plantegen una ruptura del model constitucional i de la pau civil espanyola".

També ha acusat el socialista Pedro Sánchez de ser un "fals equidistant". "És el gran hipòcrita de la política espanyola", ha assegurat: "Ell mai tria les víctimes entre els seus aliats, sempre tria els agressors". I ha qualificat de "beneiteria" les declaracions del candidat dels comuns, Jaume Asens, que aquest matí ha demanat il·legalitzar el PP pels casos de corrupció. "Hauria d’anar una estona a pensar", ha opinat: "Dir una estupidesa com aquesta no està a l’altura d’un candidat a les eleccions a Espanya". Malgrat haver sigut desallotjat de la Moncloa després de la sentència del cas Gürtel, el PP no compta amb cap apartat sobre corrupció al seu programa electoral. Preguntada pels periodistes, no ha concretat quines són les mesures que el partit defensa en aquest aspecte: "Farem un projecte per a Espanya de llibertat, neteja, llei i pau civil", ha conclòs.