Cayetana Álvarez de Toledo situa el PSOE "fora del bloc constitucional"

A l'equador de la campanya, Cayetana Álvarez de Toledo ha intensificat els seus dards contra els socialistes, a qui ha situat "fora del bloc constitucional". Aquesta vegada, ha tornat a disparar contra l'actual president espanyol, Pedro Sánchez, però també ho ha fet contra la candidata del PSC per Barcelona, Meritxell Batet. Per la candidata popular, Batet entén la Constitució "com un cadenat, una cotilla i una restricció": "L'entén com: 'Empassa-te-la". En canvi, per Álvarez de Toledo, la Carta Magna espanyola és la que ha permès que hi hagi "pau civil" a l'Estat i una "integració de tots els espanyols".

Álvarez de Toledo ha acusat el PSOE de posar-se al costat de "separatistes, comunistes, nacionalistes i exfiloterroristes". "El millor de cada casa", ha ironitzat. En aquest sentit, la candidata popular ha insistit en la idea que Pedro Sánchez és el "candidat dels colpistes" i l'únic que, si governa, podrà fer realitat "el somni" de la independència de Catalunya. I per exemplificar-ho, ha tirat d'hemeroteca, quan ha recordat que Batet "va trencar la disciplina de vot del seu partit en diverses ocasions per votar a favor del dret a l'autodeterminació".

En aquest sentit, la candidata popular ha presentat el seu partit com l'únic capaç d'impedir la independència de Catalunya: "Hi ha dues opcions aquest 28-A: defensar la Constitució o el projecte d'Otegi, Junqueras i Puigdemont; continuar la història espanyola o entrar en un període d'involució democràtica". Per Álvarez de Toledo, els últims mesos de govern de Pedro Sánchez han suposat una "involució moral", ja que, segons la candidata popular, fins que Sánchez va arribar a la Moncloa, al líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, "se'l considerava un empestat i amb bon motiu", i ara ja no, ha dit, sinó que passa a ser un dels possibles socis del PSOE.

Cayetana Álvarez de Toledo ha fet aquestes declaracions des de Castelldefels, on el PP aspira a recuperar l'alcaldia que va perdre el 2015. El fort vent que bufava aquest matí ha obligat a retallar una part de la passejada que la candidata popular havia de fer al Passeig Marítim acompanyada de l’exalcalde d’aquesta ciutat i candidat del PP a les municipals, Manuel Reyes, i del secretari general del partit, Dani Serrano. Els populars han recorregut uns metres del Passeig fins a arribar a una guingueta del mig de la platja on ha atès als mitjans de comunicació amb la Constitució Espanyola a les mans -que també ha exhibit durant el curt passeig-.