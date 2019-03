Cayetana Álvarez de Toledo (PP) titlla Torra de "totalitari" i amenaça amb tancar TV3

La candidata del PP a les eleccions del 28-A a la circumscripció de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha assegurat aquest diumenge que la resposta de Quim Torra als CDR és digne de "dictador". “Només els ‘caudillos’ totalitaris diuen «Jo soc el poble »”, ha dit la candidata al Congrés de Diputats en referència a les declaracions que va fer el president de la Generalitat després de l'encontre amb una concentració independentista a les portes d'un acte electoral de JxCat a Sabadell. Álvarez ha defensat que “el poble no és ell, sinó la suma de ciutadans lliures i iguals d’una nació democràtica”.

Seguidament, la dirigent popular ha amenaçat amb tancar TV3 si no reflecteix la "pluralitat". “O TV3 és de tots o no és de ningú, en el sentit que això s’ha de tancar”, ha resumit la candidata del PP, que ha assegurat i criticat que hi ha presentadors i col·laboradors “estrella” que es “passegen amb llaços grocs”. “Volem una televisió que sigui de tots”, ha remarcat.

Front constitucionalista a Catalunya i Espanya

D’altra banda, Álvarez de Toledo ha remarcat insistentment que el seu objectiu és “ampliar la base constitucionalista”. A nivell del Parlament, la nova líder dels populars ha retret a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, que no es postulés fa més d’un any per ser investida presidenta tot i que Ciutadans va ser la força més votada el 21 de desembre del 2017.

“Era una oportunitat extraordinària per demostrar que existeix una Catalunya oberta, cosmopolita, tolerant i que no penja llaços com a símbols opressius cap a l’altra meitat dels catalans”, ha assegurat, malgrat que Cs només tenia el suport dels quatre diputats del PP.

Pel que fa a l’estat espanyol, i preguntada sobre una entrevista en què José Luis Ábalos (PSOE) es mostra partidari d’un pacte amb Cs abans que amb l’independentisme, Álvarez de Toledo ha instat Pedro Sánchez a sumar-se a aquestes declaracions. A parer de la candidata popular, l’opinió d’Ábalos es contradiu amb l’entesa del PSOE amb ERC i el PDECat per guanyar la moció de censura, i ha reivindicat la importància de traçar un pacte constitucionalista.

“El més lògic és que els partits constitucionalistes s’uneixin per evitar que una ideologia reaccionària, tribalista i que segrega no pugui liquidar l’estat constitucional”, ha defensat. Alhora, ha lamentat que “el PSOE té un greu problema”, ja que considera que el partit de Sánchez “s'entossudeix en sortir del bloc constitucionalista” i li ha retret les converses iniciades a finals de desembre amb el govern de Catalunya sobre l’autodeterminació.

En aquesta línia, ha acusat el president del govern espanyol d’haver aconseguit arribar a la Moncloa amb la complicitat d’un “pròfug de la justícia” i d’un “xenòfob”, en referència a Carles Puigdemont i Quim Torra. Segons Cayetana Álvarez de Toledo, Sánchez està “avivant” el projecte de la Generalitat, el qual considera que es basa en “convertir els veïns en estrangers entre ells”.