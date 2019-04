Celaá creu que Bildu "encara ha de demanar perdó" pels crims d'ETA

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha considerat que la formació sobiranista EH Bildu "encara ha de demanar perdó per les més de 800 víctimes d'ETA". Ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa posterior al consell de ministres aquest divendres, al ser preguntada per la discussió que va tenir lloc aquest dijous durant el debat sobre la modificació d'una llei per reconèixer les víctimes dels abusos policials.

El diputat Julen Arzuaga va afirmar que els membres dels col·lectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional presents a la cambra basca durant la sessió són com els "nazis que protestaven pel judici de Nuremberg" contra els dirigents del Tercer Reich. Els assistents haurien titllat de "miserable" i haurien fer la botifarra al representant de Bildu, fet que va motivar l'enfrontament al Parlament. Un diputat de Bildu va ser expulsat per la presidenta de la cambra i el grup del PP va marxar momentàniament de l'hemicicle.

La modificació de la normativa es va aprovar amb els vots del PNB i el Partit Socialista d'Euskadi i l'abstenció de Bildu i Podem. Celaá ha defensat que es proposava incorporar "alguns casos concrets, pocs, de víctimes d'abusos per part de la policia", però que això "no significa que s'estigui posant en dubte les forces de seguretat de l'Estat, gràcies a les quals es va derrotar ETA". Així, ha qualificat d'"inacceptables" les declaracions de Arzuaga i ha considerat que el diputat hauria d'haver iniciat la seva intervenció demanant perdó pels crims d'ETA i després fer una interpel·lació "discreta" sobre les víctimes pels abusos policials.