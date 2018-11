Celia Cánovas (Podem) denuncia tres companys de partit per acusar-la d'anar "borratxa" al Senat

La senadora de Podem Celia Cánovas ha portat als tribunals tres companys de partit, acusats d'injúries, per haver-la insultat a través de les xarxes socials, tal com ha avançat Efe i ha confirmat l'ARA. "Arriba borratxa al Senat" i "se'n va a dormir la migdiada al despatx en lloc de treballar" són algunes de les desqualificacions que ha denunciat que han escrit -en algun dels casos des de perfils anònims- les tres persones contra les quals ha interposat un acte de conciliació al jutjat de primera instància, previ a una querella. Cánovas demana que els implicats es retractin i l'indemnitzin amb 100.000 euros pels danys causats.

Els afectats són Álex Guerrero, responsable de comunicació de Podem Catalunya, Adriana Álvarez, que s'encarrega de les xarxes socials del grup de Podem al Senat i Aurelio Álvarez, un inscrit al partit. Cánovas va ser una de les candidates a la secretaria general de la formació lila a Catalunya en les eleccions primàries a Catalunya que va guanyar Xavier Domènech. Ja aleshores va impugnar la candidatura de l'exlíder dels comuns per, suposadament, infringir el reglament d'incompatibilitats.

Cánovas es queixa que aquestes tres persones han protagonitzat una campanya de "marginació" i "invisibilització". A més, en l'escrit que ha presentat als jutjats assegura que Adriana Álvarez va filtrar una notícia al diari 'Abc' en què l'acusava de vulnerar el codi ètic de Podem i no limitar-se el sou. Cánovas ho nega. L'ARA ha intentat contactar amb els acusats i han afirmat que no els consta cap acció judicial -es va presentar dimarts- i que només s'han assabentat de l'acte de conciliació a través de la premsa, de manera que no volen fer cap declaració.

La senadora va entrar al consell ciutadà de Podem Catalunya com a resultat de les primàries, però fa unes setmanes en va sortir després que el partit li fes un toc d'alerta per haver publicat al seu canal públic de Telegram informació sobre una reunió. Concretament, sobre la proposta de pressupostos del partit.