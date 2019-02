Celia Villalobos abandona la política: "Em sembla normal, vaig perdre un congrés"

L'exministra de Sanitat i dirigent històrica del PP, Celia Villalobos, ha anunciat aquest dimecres que abandona la política. Així ho ha afirmat en el programa Espejo Público a Antena 3. "Em sembla normal, vaig perdre un congrés", ha recalcat: "Algú havia de ser la figura dels que han perdut, i soc jo", ha insistit, preguntada per la presentadora Susanna Griso, recordant que ella va apostar per la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría a les primàries per dirigir el partit, celebrades el passat mes de juliol.

🎥VÍDEO| “Me hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo”, Así ha anunciado Celia Villalobos su retirada de la política ▶ https://t.co/897gn9dxri #PactoToledoEnESPera pic.twitter.com/PSIFKw0c4a — Espejo Público (@EspejoPublico) 20 de febrero de 2019

En el mateix sentit, Villalobos, ha declarat que li hauria agradat "acabar" la seva carrera política amb un acord al pacte de Toledo sobre les pensions: "Ha estat un esforç enorme per a aconseguir el consens, però al final Podem, imagino que pressionat per les eleccions, ha decidit trencar per demanar coses que són impossibles".