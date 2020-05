Censura unànime a l'alcalde de Sant Andreu de la Barca en el seu intent de declarar Vergés 'persona non grata'

L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, el socialista Enric Llorca, ha pensat que era bona idea aprofitar que aquest dijous es començava a desmuntar l'hotel medicalitzat que s'havia habilitat al municipi per carregar amb duresa contra la conselleria de Salut, que no ha fet ús de l'hotel ni de l'hospital de campanya –aquest últim habilitat per la Guàrdia Civil–. Els seus dirigents, ha dit, són "irresponsables, insensibles i incompetents" i, per això, ha anunciat que declararia la consellera, Alba Vergés, i dos dels seus alts càrrecs persones no grates a la ciutat. Una decisió que s'ha trobat amb la censura unànime de les forces polítiques del país, fins i tot la de la direcció del seu partit, el PSC, i també de Ciutadans, el seu soci de govern.

Han preguntat al ministre de Sanitat i secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, per aquest fet en la comissió de Sanitat al Congrés. "No ho comparteixo", ha replicat en resposta al portaveu d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián. Illa ha afirmat que en política hi ha crítiques però ha desaprovat declarar persona non grata a ningú. Per la seva banda, el secretari d'acció institucional de Cs a Catalunya, el diputat al Parlament Joan García, ha subratllat que el grup taronja no avalarà aquesta mesura. "No es correspon amb la nostra manera d'entendre la política, per molt que no estiguem d'acord en determinats temes o critiquem el sectarisme de la Generalitat", ha explicat en un comunicat.

La principal al·ludida per la decisió de l'alcalde, la consellera Alba Vergés, ha lamentat que Llorca hagi actuat de forma "descoordinada" amb el departament de Salut. "[Com a membre del consell de direcció del Servei Català de la Salut], Llorca sap que l'àmbit de la salut no pot anar descoordinat de l'àmbit municipal". Vergés ha assegurat que han treballat bé amb la majoria de municipis, i que aquests sempre han respost a les peticions d'ajuda de la conselleria. L'alcalde l'ha acusat de rebutjar l'ajuda del municipi en base a "mentides". En un comunicat, ERC ha demanat a Llorca que "es disculpi públicament amb la consellera i tot el sector sanitari que ella representa".

El PP també ha criticat l'alcalde socialista. El president dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, ha considerat la decisió "una mesura totalitària, antidemocràtica, fastigosa i medieval" i "molt del gust dels separatistes, encara que en aquest cas li toqui a un d'ells". Els comuns, que defensen que el Govern hauria d'haver fet servir l'hospital medicalitzat, també es desmarquen de la declaració de persona non grata.

Sense responsabilitat de la consellera

Precisament aquest dijous el jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Martorell ha acordat el sobreseïment lliure de la investigació sobre l'hospital de campanya muntat per la Guàrdia Civil. Un particular –i la Fiscalia, que s'hi va afegir posteriorment– els denunciava per homicidi per imprudència greu, en haver rebutjat fer servir les instal·lacions. La magistrada no ha vist cap indici de delicte.