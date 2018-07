"Escolta, Adri, et volem a casa!": Centenars de persones se solidaritzen amb el membre del CDR d'Esplugues exiliat

Centenars de persones es manifesten pel centre de Barcelona en solidaritat amb Adrià Carrasco, activista del CDR d'Esplugues que està exiliat arran de l'ordre de cerca i captura que pesa sobre ell. L'Adri, tal com el coneix el seu entorn, era el blanc de la Guàrdia Civil el 10 d'abril passat, quan també va endur-se Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans, a declarar a l'Audiència Nacional per suposada pertinença a banda terrorista, rebel·lió i sedició. Des d'aleshores es desconeix la localització de l'Adri, i només ha transcendit una carta de la seva mare en què denuncia la situació i una del mateix afectat que va fer pública la seva plataforma de suport: #AdriEtVolemACasa.

A l'inici de la marxa, membres del grup de suport han llegit un manifest en el qual han destacat que l'Adri sigui el primer exiliat civil a causa de la persecució de la justícia espanyola. "Sabem que l'Adri i la Tamara no són polítics ni gent reconeguda mediàticament, però estan patint la repressió igual que tota la resta de preses i exiliades per part de l'estat espanyol", han denunciat. Un cop feta la lectura, els manifestants han clamat: "Escolta, Adri, et volem a casa". Els manifestants també han tingut paraules per l'activista dels CDR Tamara Carrasco: "Tamara, companya, no estàs sola".

540x306 Diversos manifestants davant del cordó policial que han muntat els Mossos davant la delegació del govern espanyol a Catalunya Diversos manifestants davant del cordó policial que han muntat els Mossos davant la delegació del govern espanyol a Catalunya

La mobilització ha començat als Jardinets de Gràcia amb prop de 300 persones i a dos quarts de vuit ha començat una marxa en direcció a la Delegació del govern espanyol a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han muntat un cordó al carrer Mallorca amb Pau Claris per evitar l'arribada de la manifestació davant la seu de la Delegació. Davant d'aquest operatiu, els manifestants han llençat proclames contra els agents. "No us mereixeu la senyera que porteu", "No us volem ni us necessitem" i "La policia tortura i assassina" han sigut alguns dels càntics que els manifestants han enviat al cos dels Mossos. Algunes de les persones concentrades han llençat boles de pintura als vehicles de la policia. La marxa ha continuat pel carrer Pau Claris i s'ha allunyat del cordó dels Mossos fins a arribar a la cruïlla de Gran Via amb Passeig de Gràcia.