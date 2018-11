L'alcalde de Cervera denuncia insults i amenaces per haver mantingut la pancarta pels presos en l'acte de Marc Márquez

L'alcalde de Cervera, Ramon Reyes (PDECat), ha presentat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra dues denúncies per insults i amenaces que ell relaciona amb la seva decisió del dissabte passat de no retirar el cartell de suport als presos polítics. Arran d'això, l'esportista Marc Márquez no va sortir a saludar des del balcó en l'acte de celebració del seu cinquè campionat de MotoGP.

"Atribueixo les denúncies al fet de no treure el cartell, perquè en un dels casos qui em va insultar em va dir directament que m'havia carregat la festa, i la carta diu que no són presos polítics", ha afirmat el batlle en declaracions a Europa Press. També ha assegurat que "segueixen els insults i les amenaces". "Dilluns passat, en plena plaça Major i davant de diversos testimonis, dos individus em van dir «fill de puta » i després «Visca Espanya »", explica Reyes.

540x306 L'escrit que ha rebut l'alcalde de Cervera, Ramon Reyes / Europa Press L'escrit que ha rebut l'alcalde de Cervera, Ramon Reyes / Europa Press

Una de les denúncies que ha presentat l'alcalde de Cervera és contra una persona i l'altra per una carta que ha rebut en què es pot llegir "Ramon, alcalde radical. Espanya està pendent de tu, ja ho veuràs" i "Els presos estan a la presó perquè s'han saltat la llei, igual que te l'estàs saltant tu, i aviat hi aniràs tu també". Respecte a l'escrit, l'alcalde diu que "s'ha de denunciar perquè hi ha gent valenta que ho està denunciant i no els podem deixar sols, no podem normalitzar això, s'ha de seguir".