Chomsky i Varoufakis, entre els 400 intel·lectuals que denuncien al 'Guardian' la persecució dels síndics electorals

El professor emèrit de lingüística al Massachusetts Institute of Technology (MIT), Noam Chomsky, i l'exministre d'Economia de Grècia, Yannis Varoufakis, són dos dels 400 intel·lectuals que s'han sumat a un manifest, publicat al diari britànic 'The Guardian', per rebutjar les acusacions contra els membres de la sindicatura electoral de l'1-O. Professors i catedràtics de diferents universitats de tot el món denuncien que la Fiscalia demani dos anys i nou mesos de presó per als síndics electorals (Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Verge i Josep Pagès).

"És probablement la primera vegada en la història de la Unió Europea que politòlegs i advocats estan sent amenaçats amb presó per fer servir la seva expertesa per garantir la imparcialitat d'un referèndum", denuncien en la carta publicada al diari britànic.