David Cid avisa que el Govern està “molt lluny de revertir retallades” tot i les “vendes publicitàries” d’Aragonès

El portaveu d’economia de Catalunya en Comú - Podem, David Cid, ha avisat avui que el Govern està “molt lluny de revertir retallades”, tot i les “vendes publicitàries” del vicepresident Pere Aragonès. Així ha valorat Cid l’anunci sobre els comptes d’aquest dilluns, en què segons l’executiu el pressupost del 2019 recuperarà els nivells d’inversió social del 2010. “Exposen dades que no s’aguanten, diuen que recuperaran els nivells absoluts del 2010, però és que som al 2018, i ha pujat l’IPC, el PIB ha crescut en 38.000 milions d’euros… Estem molt lluny de revertir retallades”, ha sentenciat.

“Van molt tard”, ha criticat Cid en una interpel·lació parlamentària al conseller, en què li ha recordat que a principis d’any va assegurar que evitaria la pròrroga pressupostària però per novè any consecutiu es començarà l’any prorrogant els comptes. Per al diputat, aquesta és “una mostra més del caos, la lentitud i el desordre del Govern”. “No tenim cap document, només tenim un 'powerpoint' que ahir van vendre en una venda publicitària”, ha argumentat.

Cid ha reconegut que “Catalunya té un sistema de finançament insuficient, necessita objectius de dèficit més realistes, i necessita acabar amb la llei d’estabilitat pressupostària”, i s’ha mostrat disposat a col·laborar amb el Govern per a revertir-ho. “Tot i que estem a l’oposició hi podem ajudar, però hi han de voler estar. I és que no volen negociar un nou model de finançament i no volen aprovar els pressupostos de l’Estat”, ha lamentat.

El diputat dels comuns ha reiterat la necessitat d’abordar una “reforma fiscal integral” que prevegi modificacions en el tram autonòmic de l’IRPF, l’impost de successions, els impostos als bancs mitjançant l’impost d'actes jurídics documentats i la fiscalitat verda. “Fa setmanes que fem propostes [al govern] en matèria fiscal per generar més ingressos per lluitar contra la desigualtat, redistribuir la riquesa i augmentar els recursos de cara als pressuposts del 2019”, ha subratllat Cid, que ha destacat que els recursos generats per a modificacions fiscals “no estan subjectes a la regla de despesa i poden ser incorporats als pressupostos”.

Cid ha posat en relleu que la recaptació per l’impost de successions és un 60% menor que la de fa deu anys, i ha instat a modificar les bonificacions de les herències superiors a 200.000, 400.000 i 800.000 euros. Així mateix, ha plantejat que el tram més alt de l’IRPF es comenci a pagar a partir dels 120.000 euros i no els 175.000 actuals. “Creu que no li podem demanar 66 euros mensuals més d’esforç a una persona que guanya 120.000 euros per reforçar educació, sanitat, serveis socials…?”, ha preguntat al conseller. “No entenem la seva negativa”, ha afegit, alhora que ha reclamat a Aragonès que acceleri la implementació de l’impost als vehicles contaminants i que “desenvolupi d’una vegada la llei de finançament del transport públic”, que inclou impostos finalistes encara sense aplicar per millorar-ne el finançament i les infraestructures.

El portaveu d’economia dels comuns ha anunciat que el seu grup “no esperarà” el Govern i al gener començarà a registrar propostes de llei amb mesures fiscals. “Si no ens trobem amb pressuposts ens trobarem llei a llei, i veurem si estan més a prop nostre o de la senyora Artadi i el PDECat”, ha sostingut. I és que, ha alertat, cal “donar respostes ara i avui” perquè “els serveis públics ja no aguanten més”. “Vostès son els dels pressupostos «més socials de la història» però hem tingut aquesta tardor les mobilitzacions més grans dels últims anys; i és que els anuncis estan lluny de la realitat”, ha conclòs.