Cifuentes: “No vaig participar en les campanyes ni b ni c”

Cristina Cifuentes va arribar aquest dimarts al Congrés dels Diputats disposada, com els que l’han precedit, a presentar batalla a l’oposició i a fer veure que la comissió d’investigació sobre el presumpte finançament irregular del PP, on estava citada a comparèixer, era una cacera de bruixes amb l’únic objectiu de fer mal al seu partit. La presidenta de la Comunitat de Madrid i del PP madrileny va entrar al cos a cos amb l’oposició, escudada pel PP, i va defensar que mai va participar en les campanyes “ni b, ni c, ni d, ni de cap lletra de l’alfabet” del PP de Madrid així com que el seu paper en la “campanya” en els comicis de 2007 i 2011 era “exclusivament de mobilització”, com a secretària territorial que s’encarregava de que els militants acudissin als actes, no de “gestió ni econòmica”.

El portaveu socialista, Artemi Rallo, va remarcar que Cifuentes va compatibilitzar el seu càrrec de secretària Territorial amb el seu lloc com a patrona de Fundescam, fundació del PP usada presumptament per canalitzar donacions, però la presidenta va dir que no va intervenir en “cap de les decisions de Fundescam”. “En la meva llarguíssima trajectòria, de més de 30 anys, mai he estat investigada ni imputada”, va dir, afegint que si hi va haver dos informes de la UCO sobre adjudicacions irregulars a l’excap de la patronal madrilenya Arturo Fernández, però que “no se sostenen”.

Cifuentes va aprofitar per remarcar que ella demostra “amb fets i paraules” que té “tolerància zero” amb la corrupció. En resposta al diputat d’ERC Joan Tardà, va admetre que li resulta “vergonyós” que càrrecs i dirigents del seu partit hagin pogut aprofitar la seva posició per cometre irregularitats o enriquir-se però “cadascú ha d’assumir les seves pròpies responsabilitats” i que les seves com presidenta de la Comunitat van començar al juny de 2015 i al PP el 2017.