Cifuentes insisteix davant la jutge que sí que va fer el màster

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarat davant la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid Carmen Rodríguez que va fer el màster, que va presentar el treball final i que no el té perquè el va perdre. Així ho han explicat fonts jurídiques, que han afegit que Cifuentes no s'ha sortit del guió i ha mantingut tots i cada un dels punts de la seva tesi.

L'exdirigent popular ha defensat que no només va fer el treball, sinó que també el va defensar cinc minuts davant del tribunal. No obstant això, encara no recorda quan va ser, qui componia la sala i tampoc què se n'ha fet del treballar que va presentar, que, segons creu, el va perdre en una mudança.

Després de la seva compareixença, la titular del jutjat manté la condició d'investigada de Cifuentes per presumptes delictes de prevaricació administrativa, suborn impropi i falsedat documental. En la seva declaració, Cifuentes ha respost a preguntes de la jutge, de la fiscalia i de la seva representació legal.

Es desconeix el lloc per on ha entrat Cifuentes, que estava citada a les 16.30, perquè cap fotògraf ni reporter que feien guàrdia ha pogut captar la seva imatge. Tant és així que la confirmació de la seva declaració ha arribat a través de fonts jurídiques presents a la sala.

Es tracta de la primera vegada que declara, després que no es personés al jutjat el 25 de juny en al·legar a última hora que patia unes fortes migranyes.