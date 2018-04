Cifuentes compareix avui pel polèmic màster

¿Va aconseguir el màster amb notes falsificades? ¿No va assistir ni a una sola classe, malgrat ser presencials? ¿Tampoc va fer cap examen? ¿On són les actes legals del canvi de notes per un error administratiu, segons va defensar el PP? ¿Per què es va inscriure amb tres mesos de retard, ja fora de termini? En definitiva, ¿la Universitat Rei Joan Carles va regalar el màster de dret autonòmic a l’actual presidenta de la Comunitat de Madrid? Després de nou dies de silenci, Cristina Cifuentes haurà de donar explicacions avui a la tarda davant l’Assemblea de Madrid per la presumpta falsificació del seu currículum amb un postgrau en una universitat pública que, segons la informació publicada a Eldiario.es, mai va arribar a cursar.

Ja han passat 14 dies des de l’esclat de la notícia i Cifuentes no ha sigut capaç fins ara d’aportar ni una sola prova que refutés les del mitjà digital. És més, la bola de neu no ha parat de fer-se grossa en la mesura que la seva versió i la de la universitat es contradeien. Fins i tot ella mateixa s’ha arribat a esmenar.

Acorralat pel llast de la corrupció, la polèmica ha caigut com una galleda d’aigua freda sobre el PP madrileny, que no té recanvi per a la presidència de la comunitat a un any de les eleccions autonòmiques i veu com a Ciutadans cada cop li és més difícil sostenir-lo mentre Podem pressiona per a una moció de censura que el PSOE no descarta.

Després de defensar-la aferrissadament i de presentar-la com la víctima d’una campanya de desprestigi, els populars han optat, a poc a poc, per desvincular-se de la seva estratègia, tal com apuntava ahir el diari La Razón. Mariano Rajoy va intentar ahir treure ferro a la qüestió perquè no li exploti a les mans i va qualificar la polèmica de “bastant estèril”. El president del govern espanyol ja va avançar quina seria la línia de defensa de Cifuentes avui davant l’Assemblea de Madrid, on s’haurà de defensar durant un màxim de 15 minuts i no haurà d’entrar al cos a cos amb l’oposició, perquè se li reserva només un torn de rèplica al final si en vol fer ús. Per a Rajoy, la presidenta de la Comunitat de Madrid ja “ha donat explicacions, ha aportat documents, i també la universitat ho ha fet”. “Suposo que reiterarà això perquè no podrà donar cap altre argument”, va assenyalar des d’Algèria.

Passar la pilota a la universitat

L’objectiu de Cifuentes aquesta tarda serà traslladar tota la responsabilitat a la universitat i intentar rentar-se’n les mans. Després de la compareixença, oferirà per primer cop una roda de premsa des que va esclatar la polèmica. La líder madrilenya es vol aferrar al càrrec però tant els socialistes com Podem i Cs tenen a les seves mans tombar-la. Les dues primeres formacions ja n’han demanat la dimissió, tot i que no és clar si és possible articular una alternativa que hauria de sumar també Cs. El PP veuria així com perd un dels seus últims feus autonòmics i un dels noms en les travesses per succeir Rajoy.