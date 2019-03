Cifuentes demana la seva baixa temporal com a militant del PP

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes ha demanat la seva baixa temporal com a militant del PP, segons ha publicat avui ella mateixa en el seu perfil d'Instagram. La Fiscalia va demanar dimarts passat tres anys i tres mesos de presó per a Cifuentes per un delicte de falsedat documental en la falsificació de l'acta que acreditava que havia defensat el seu.

"Crec en la justícia, per això estic completament segura que el temps em donarà la raó. Però fins que això passi, he demanat la baixa temporal de militància en el Partit Popular. Que passeu tots un magnífic cap de setmana", ha escrit Cifuentes aquest divendres. I ha inclòs, a més, una cita de l'expresident nord-americà Franklin D. Roosevelt, que resa: "En política no hi ha casualitats ... i si n'hi ha, és que estan molt ben preparades". Fonts de la direcció del PP han indicat a l'agència Efe que Cifuentes "ja no tenia relació amb el partit".

En el seu escrit d'acusació, el ministeri públic considera que l'expresidenta va induir a la falsificació de l'acta sabent que acreditava una defensa de treball de fi de màster que "mai es va produir" i que va exhibir en diversos mitjans i xarxes socials "per evitar les nefastes conseqüències polítiques a les que hauria enfrontar-se".

Després de conèixer-se la petició de pena de la Fiscalia, la mesa de la comissió d'investigació sobre universitats de l'Assemblea de Madrid va decidir, amb els vots del PSOE, Podem i Ciutadans, citar com a compareixent a Cifuentes en una sessió que tindrà lloc el proper 6 de març. Les compareixences en les comissions d'investigació són obligatòries, llevat que els esmentats al·leguin alguna circumstància especial que els impedeixi assistir, com un viatge ja previst o una malaltia.