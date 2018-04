Cifuentes hauria mentit en el seu currículum durant 25 anys

Cristina Cifuentes hauria mentit durant almenys 25 anys en el seu currículum, segons publica eldiario.es, després de recopilar els llibres que edita l'Asamblea de Madrid cada quatre anys per explicar els detalls de la legislatura que s'acaba i qui són els diputats que n'han format part.

El 1994, Cifuentes exposa en la seva biografia que té "estudis en dret" a més d'un "màster en direcció d'empreses" per la Universitat Politècnica de Madrid i que s'està "especialitzant" en dret fiscal. La mateixa Cifuentes hauria assegurat que tindria un màster sense tenir ni la carrera acabada, perquè quan s'especifica que tens "estudis" normalment vol dir que no s'ha acabat la llicenciatura o diplomatura. De fet, segons el digital, l'equip de la presidenta madrilenya "creuen" que Cifuentes va acabar la carrera "quan tocava", però no ho asseguren.

En el llibre de la següent legislatura, però, aquests estudis en dret es converteixen en una "llicenciatura en Dret", que significa que es va acabar la carrera durant aquesta legislatura. A més, en aquest mandat desapareix de la seva biografia el màster en direcció d'empreses fet a la Politècnica. En la propera legislatura, però, Cifuentes torna a incloure el mateix màster, a més d'incloure una nova titulació: un màster en administració pública, tot i que no detalla on l'ha fet.

Més endavant, Cifuentes també explica que té "estudis de doctorat" a la Universitat Complutense, uns estudis que més endavant atribuirà a la Universitat Rey Juan Carlos, la mateixa universitat on hauria obtingut un altre màster de forma fraudulenta. En la setena legislatura, a més, la presidenta madrilenya apareix com a "membre del Consell d'Administració de la Universitat Rey Juan Carlos". El màster de direcció d'empreses anirà canviant de nom a mesura que avancin les legislatures.