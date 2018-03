Cifuentes passa a l'atac amb la polèmica del màster: denunciarà els periodistes, però no ensenya el treball

A través d'un plasma, i sense acceptar preguntes de la premsa, la presidenta de la Comunitat de Madrid i del PP a aquesta comunitat autònoma, Cristina Cifuentes, ha passat aquest dilluns a l'atac en l'escàndol sobre la presumpta falsificació de les notes del seu màster en dret autonòmic per la Universitat Juan Carlos I. "Anuncio la immediata presentació d'una querella criminal contra els que han fet acusacions contra mi", ha dit davant del comitè executiu regional del PP. Això és, contra el director d'Eldiario.es, Ignacio Escolar, i la redactora de la informació, Raquel Ejerique.

La polèmica política per la presumpta manipulació d'aquestes notes ha continuat escalant aquest dilluns, fins a tal punt que el líder del PSOE a l'assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ja ha dit que no descarta presentar una moció de censura a la presidenta. Mentrestant, Ciutadans, que manté un acord de governabilitat amb el PP que inclou justament una obligació d'apartar els càrrecs públics que menteixin als seus currículums, continua donant temps a Cifuentes perquè presenti unes informacions definitives que demostrin que va obtenir el títol de manera legal, que de moment no arriben.

Tal com ha continuat publicant Eldiario.es, les proves presentades per la presidenta madrilenya no permeten desmentir completament la informació del diari digital, i a més arriben després de com a mínim dues versions contradictòries de la líder popular. En un principi, l'entorn de la presidenta va admetre que no s'havien cursat les assignatures, però ràpidament es va canviar la versió, per assegurar que hi havia hagut un error "en la transcripció de les notes" de dues assignatures, entre les quals el treball final de màster, que va passar el 2014 d'un 'no presentat' a un 7,5.

"Vostès ja coneixen les notícies i ara els explicarem la veritat", ha dit Cifuentes davant del comitè executiu. La presidenta ha afirmat que va "defensar el corresponent treball, que va ser objecte de qualificació", en acabar el màster, tot i que Eldiario.es ha publicat que Cifuentes va pagar la taxa corresponent a la rematriculació en l'assignatura, per poder-s'hi tornar a presentar.

Segons la versió de la presidenta, van ser els professors els qui, en sol·licitar ella el títol del màster, es van adonar de l'"error informàtic aliè" a la seva "responsabilitat", i van fer "les gestions oportunes" per corregir-ho. Però tot i així, ni la universitat, que ha obert una investigació sobre el cas en què dona a entendre que dubta de la primera versió que van presentar davant de la premsa, ni la mateixa presidenta han sigut capaços de presentar el treball final, i han mostrat altres documents, com l'acta de la presentació davant del tribunal, que, segons el mitjà que publica la informació, presenta irregularitats manifestes.

També l'oposició a la Comunitat de Madrid ha intervingut en l'assumpte i forçarà una compareixença de la presidenta per explicar un cas que escala i posa en perill una de les cares amb un futur més prometedor del PP a escala estatal. Serà el 4 d'abril, i servirà perquè una de les polítiques que més vegades s'ha presentat a si mateixa com la regeneració dins del partit doni explicacions.

Cifuentes ha denunciat el que considera un "linxament" dels mitjans de comunicació que "marquen la línia" seguint "els registres de clics i el 'share' de les audiències", però els ha avisat, des d'un plasma a Génova: "Amb mi no podran, com no podran amb nosaltres, que ho tinguin clar".