Cristina Cifuentes: "No dimitiré"

La presidenta del PP madrileny, Cristina Cifuentes, ha descartat aquest dijous abandonar el seu càrrec tot i els indicis creixents d'irregularitat en l'obtenció del seu màster. "Jo no dimitiré", ha dit, de manera contundent, després de ratificar la seva versió i dir que no ha comès "cap il·legalitat ni irregularitat". La presidenta madrilenya ha respost, durant la convenció que el seu partit celebra a Sevilla, a les paraules del rector de la Universitat Rey Juan Carlos, Javier Ramos, que ha assegurat aquest divendres que "no consta l'acta [del màster de la presidenta madrilenya] en el servei de postgrau malgrat que el seu arxiu en el mateix és obligatori. Tampoc ha estat tramesa la memòria del TFM ni es pot confirmar que la defensa del mateix hagi tingut lloc". La presidenta de la Comunitat de Madrid ha tirat pilotes fora i ha dit que "un alumne" no pot explicar aquestes irregularitats, i ha dit que la fiscalia i la universitat són les que hauran de donar explicacions.

"Comparec per tercera vegada per la pressió mediàtica", ha dit Cifuentes, abans de ratificar "punt per punt" totes les seves declaracions al ple extraordinari de l'Assemblea de Madrid, en la qual va defensar la legalitat de la seva titulació. La presidenta madrilenya ha assegurat que va pagar les seves assignatures, les va aprovar, i va presentar el treball de final de màster. "Això ho he demostrat amb un document oficial que acredita que vaig cursar i acabar el meu màster", ha asseverat la presidenta madrilenya, que ha considerat que les declaracions del rector i del director de la titulació, que ha assegurat que li van demanar que "reconstruís" l'acta del treball final de màster són "qüestions alienes a qualsevol alumne" i s'emmarquen només dins de la gestió administrativa de la Universitat: "Són ells qui ho han d'aclarir".

La presidenta madrilenya s'ha presentat com una "víctima" del cas, i ha dit que "si hi ha una persona interessada en què s'arribi fins al final" és ella. "Jo he dit la veritat i no he comès cap il·legalitat", ha reblat Cifuentes, que ha demanat a la premsa que abandonin "l'assetjament mediàtic" per part "d'alguns professionals" aquests dies.

Més enllà d'això, Cifuentes ha dit que "reitera" la seva confiança en la Universitat Rey Juan Carlos, que està "sent molt perjudicada" amb els informacions, i ha desitjat que els tribunals i la investigació interna de la universitat arribin "fins al final".